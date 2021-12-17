سياسة
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تل أبيب توقف صفقة نقل نفط الإمارات عبر إسرائيل إلى أوروبا.. ما السبب؟
قالت تل أبيب إنها أوقفت صفقة بين شركتين إسرائيلية وأخرى إسرائيلية-إماراتية، لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خليج مدينة إيلات، وتُعد تلك الصفقة من أكبر الصفقات التي نتجت عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
تل أبيب توقف صفقة نقل نفط الإمارات عبر إسرائيل إلى أوروبا.. ما السبب؟
كان من المفترض أن ينقل المشروع النفط الإماراتي عبر خط أنابيب يربط بين ميناءي إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر المتوسط / Reuters
17 ديسمبر 2021

أعلنت إسرائيل الخميس أنها أوقفت صفقة بين شركتين إسرائيلية وأخرى إسرائيلية-إماراتية، لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خليج مدينة إيلات (جنوب).

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرغ في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط إلى خليج إيلات".

وأضافت: "إسرائيل لن تصبح جسراً للتلوث في عصر الأزمة المناخية".

ولم تُدْلِ الشركتان على الفور بأي تعليق بالخصوص.

وتُعد الصفقة، التي أبرمت بين شركة "أوروبا آسيا بايبلاين" الحكومية الإسرائيلية وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الإماراتية الإسرائيلية، من أكبر الصفقات التي نتجت عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي الموقع في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وفي أعقاب إبرام الصفقة قدمت الجماعات البيئية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغائها، إذ حذرت من مخاطرها على البيئة في البحر الأحمر والشُّعب المرجانية.

ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت.

وكان من المفترض أن ينقل المشروع نفط الإمارات إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب يربط بين ميناءي إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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