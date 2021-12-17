علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس على الأنباء التي ترددت عن انعقاد لقاء في الأردن بين خبراء أمنيين من السعودية وإيران.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ذكرت، أن الأردن استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في المعهد العربي لدراسات الأمن الاثنين الماضي.

وقال وزير الخارجية السعودي: "حقيقة لم يكن هناك أي لقاء في الأردن، كل ما حصل حسب علمي كان يوجد ندوة في مركز فكر حضرها أشخاص من عدة دول وحسبما وصلني أن المصدر الأصلي صحح المعلومة لاحقاً".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "طبعا هناك حوار مباشر موجود أصلاً سبق أن تحدثنا عنه، وصارت هناك 4 لقاءات لم يتم لقاء آخر بعد، ولكننا منفتحون لاستمرار هذا الحوار".

وكان دبلوماسي إيراني بارز قال إن "المحادثات التي جرت في الأردن لم يحضرها أي مسئول إيراني رسمي".

وأضاف الدبلوماسي: "ما عُقد في عمان ليس اجتماعاً رسمياً. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران.

وكانت هذه أول مرة يُكشف فيها رسمياً عن إجراء مباحثات رسمية مباشرة بين البلدين منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016، إثر اعتداء محتجين على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، تنديداً بإعدام الرياض رجل الدين الشيعي، "نمر النمر" بتهمة الإرهاب.