أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، مشروع تطوير وسط جدة على ساحل البحر الأحمر (غرب)، باستثمارات تبلغ 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن المشروع يشمل تطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ويضم المشروع دار أوبرا، ومتحفاً، وملعباً رياضياً، وأحواضاً مائية، ومزارع مرجانية، إضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، وفق المصدر نفسه.

وأوردت الوكالة أنّ "الأعمال التشغيلية (البنى التحتية) للمشروع ستفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة، سياحية ورياضية وثقافية وترفيهية، بمعايير عالمية".

وتشمل المشاريع المتوقعة من القطاع الخاص، حسب الوكالة، بناء وتطوير 17 ألف وحدة سكنية وفنادق متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة، ومرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة ومراكز التسوق.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تحويل جدة إلى "وجهة عالمية بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة".

ويُتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2027.

وتأسست "شركة وسط جدة" المطورة للمشروع في 2019، ويتولى ابن سلمان رئاسة مجلس إدارتها بنفسه.

و"وسط جدة" واحد من عشرات المشاريع الضخمة أطلقتها السعودية ضمن رؤية 2030 لولي العهد، الذي يستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.