تقدّم حزب سويدي بشكوى جنائية ضد وزيرة الخارجية آن ليندي، إثر لقائها إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية الذي يسيطر عليه تنظيم "PKK\YPG" الإرهابي.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، الجمعة، قال رئيس حزب "الألوان المختلفة" ميكائيل يوكسل، إن القانون السويدي يعتبر أيّ علاقة مع التنظيمات الإرهابية جريمة.

وأضاف أن "تنظيم PKK مُدرج على قائمة الإرهاب سواء في السويد أو الاتحاد الأوروبي، لذلك تقَدّمنا بشكوى جنائية بشأن لقاء ليندي".

وأوضح أن تقارير صدرت من عدة جهات، منها الاستخبارات الداخلية الألمانية، والاستخبارات السويدية، أكدت وجود تعاون واضح بين "YPG" و"PKK".

كما أشار أن تقريراً لـ"هيومن رايتس ووتش" تضمّن العديد من الجرائم التي ارتكبها تنظيم "YPG"، مثل اختطاف مواطنين مسيحيين في شمال سوريا، ومحاولة الاستيلاء على أراضيهم، والتجنيد القسري لفتيات في سن الطفولة.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقت أحمد وزيرة الخارجية السويدية في مكتبها، حيث تعهّدت الأخيرة بتقديم دعم مالي للتنظيم الإرهابي.