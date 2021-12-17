كشفت صحيفة إسرائيلية، النقاب، عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة إعمارها، في حال تدمرت بنيتها التحتية، إثر نشوب حرب.

فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعهدت بمساعدة إسرائيل على إعادة بناء البنية التحتية المدنية، التي ستتضرر، من نشوب حرب إقليمية، بما فيها على سبيل المثال، اندلاع قتال مسلح بينها وبين إيران.

وقالت الصحيفة: "في الفصل الأخير من خطة الدفاع المشترك الإسرائيلية الأمريكية السرية لحالة طوارئ إقليمية، هناك بند لا يعرفه سوى عدد قليل في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، تتعهد الإدارة الأمريكية في هذا القسم المعنون (المساعدة لإعادة بناء دولة إسرائيل)، بمساعدة إسرائيل على إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي ستتضرر من حرب إقليمية، على سبيل المثال بينها وبين إيران".

وأشارت إلى أن ذلك يشمل إعادة إعمار "الموانئ والكهرباء والاتصالات والمياه والطرق وأي مساعدة أخرى ستسعى إسرائيل إلى إعادة إعمار الجبهة الداخلية".

وقالت: "هذا البند أقل دراية ربما لأنه لم يصبح ساري المفعول حتى عام 2018، وربما لأنه لا أحد يعتقد أنه سوف يلحق تدمير البنية التحتية على النطاقات التي تتوقعها السيناريوهات المتطرفة".

وأضافت: "من المشكوك فيه أن الولايات المتحدة لديها اتفاق مماثل مع دولة أخرى".

وأشارت إلى أن الاتفاق "مخصص لسيناريوهات متطرفة: هجوم صاروخي واسع النطاق على الموانئ البحرية، وأنظمة إمدادات الكهرباء والمياه، وغيرها من المواقع الحيوية".

ومع ذلك، فقد استدركت الصحيفة: "لكن الهجوم المشترك (الأمريكي الإسرائيلي) على المنشآت النووية، لا يزال حلماً بعيد المنال".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في الأسابيع الأخيرة بأنها تستعد لتنفيذ هجمات على منشآت نووية إيرانية.

بدورهم، قال مسؤولون إيرانيون إن أي هجوم إسرائيلي سيجري الرد عليه.