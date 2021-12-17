سياسة
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محكمة بريطانية تحكم لمصلحة بنك لبناني في قضية منع تحويل ودائع للخارج
محكمة بريطانية تصدر حكماً لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019. إذ فرضت البنوك وقتها قيوداً مشددة على الحسابات.
محكمة بريطانية تحكم لمصلحة بنك لبناني في قضية منع تحويل ودائع للخارج
قضت المحكمة بأن بنك لبنان والمهجر يمكن أن يعتبر سدد ما عليه من دين للمدعي بلال خليفة  / Reuters
17 ديسمبر 2021

أصدرت محكمة بريطانية الجمعة حكماً لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.

وقضت المحكمة بأن بنك لبنان والمهجر يمكن أن يعتبر سدد ما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان.

وفرضت البنوك قيوداً مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية. لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.

وسعت البنوك إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضاً عن ذلك في السوق بخصم يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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