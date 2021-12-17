وقّع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بروتوكولاً مع نظيره المجري ساندور بينتر، ستتولى بموجبه الشرطة التركية مهام على حدود المجر مع كل من صربيا ورومانيا.

ووقّع صويلو البروتوكول في زيارة رسمية بدأها لبودابست، الجمعة، حيث عقد اجتماعاً ثنائياً مع بينتر، وآخر على مستوى الوفود، حسب ما تطرق إليه الوزيران في مؤتمر صحفي.

وأشار صويلو إلى أن البروتوكول المُوقع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين تركيا والمجر خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المجري فيكتور أوربان.

وحسب البروتوكول سيتولى 50 شرطياً تركيّاً مهام على الحدود المجرية مع صربيا ورومانيا، لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر وتجارة المخدرات.