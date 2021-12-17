سياسة
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في ظل توقعات بتفشي أوميكرون فيها.. ألمانيا تفرض حجراً على الوافدين من فرنسا
رئيس الوزراء جان كاستكس يقول إن المتحورة أوميكرون "ستنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستصبح سائدة من مطلع عام 2022. فيما تصنف ألمانيا، فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي المخاطر"، ما يعني فرض حجر على الوافدين غير المطعمين.
في ظل توقعات بتفشي أوميكرون فيها.. ألمانيا تفرض حجراً على الوافدين من فرنسا
صنّفت ألمانيا الجمعة فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي المخاطر" / AA
17 ديسمبر 2021

شبّه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة انتشار أوميكرون في أوروبا بـ"البرق"، مؤكداً أنها ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتباراً من مطلع عام 2022.

وقال كاستكس إنه رغم جهل كثير من التفاصيل حتى الآن عن أوميكرون، إلا أنها "لا تبدو أكثر خطورة من المتحورة دلتا، والبيانات المتاحة لنا تشير إلى أن تغطية التطعيم الكامل مع الجرعة المعززة تحمي بشكل جيد من الأشكال الشديدة للمرض".

من جهة أخرى صنّفت ألمانيا الجمعة فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي المخاطر"، ما يعني فرض حجر على الوافدين غير المطعمين من البلدين، وفق ما أعلنت المؤسسة المكلفة المراقبة الصحيّة.

وسيطبّق الإجراء اعتباراً من الأحد، ويشمل أيضاً الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا، ويعني أن على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من كورونا أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم.

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق إن ألمانيا التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، عليها أن تستعد لـ"موجة هائلة" جديدة مرتبطة بتفشي المتحورة أوميكرون.

من جهتها، أعلنت الدنمارك الجمعة منع قسم واسع من الأنشطة الثقافية وفرض قيود جديدة على الحياة الليلية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بالفيروس.

وسجلت الدنمارك الجمعة حصيلة إصابات يومية قياسية تجاوزت 11 ألف حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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