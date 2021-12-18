سياسة
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أوميكرون مستمر بالانتشار وسيصبح سائداً وفايزر تتوقع استمرار الوباء حتى 2024
تنبّأت شركة "فايزر" بأنّ جائحة كوفيد-19 ستستمرّ حتى 2024، فيما شرعت عدة دول في تطبيق إجراءات احترازية وإغلاق جديدة للحد من انتشار متحوّر أوميكرون.
أوميكرون مستمر بالانتشار وسيصبح سائداً وفايزر تتوقع استمرار الوباء حتى 2024
باتت بعض الدول الأوروبية تفرض على المسافرين الأوروبيين حتى الملقّحين منهم التزوّد بفحص تشخيص سلبي النتيجة / Reuters
18 ديسمبر 2021

قبل أسبوع من عيد الميلاد تُعزَّز القيود المفروضة عبر العالم للجم الانتشار الخاطف للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا مع إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع ثقافية، فيما تزداد الضغوط على غير الملقحين.

وبعد شهر فقط على رصدها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا باتت المتحورة أوميكرون موجودة في نحو ثمانين بلداً وتنتشر بشكل صاروخي في أوروبا حيث قد تصبح النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، حسب المفوضية الأوروبية.

وعززت الكثير من الدول الأوروبية إجراءات الوقاية الصحية مع اقتراب أعياد نهاية السنة.

استمرار الجائحة إلى 2024

تنبّأت شركة "فايزر" الجمعة بأنّ جائحة كوفيد-19 ستستمرّ حتى 2024 وقالت إنّ نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقّع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.

وقال ميكائيل دولستن كبير المسؤولين العلميين في "فايزر" في بيان إلى المستثمرين إن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرّض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين. وأضاف أن دولاً أخرى سيتوطّن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية.

وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطّن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن: "متى وكيف يحدث هذا بالضبط؟ الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفاعلية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدّلات تطعيم منخفضة".

إجراءات احترازية جديدة

شبّه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة انتشار أوميكرون في أوروبا بـ"البرق"، مضيفاً أنّها ستصبح المتحوّرة السائدة في فرنسا اعتباراً من مطلع عام 2022.

وقال إنّ حكومته ستعلن إجراءات جديدة لمعالجة الامتناع عن التطعيم اعتباراً من العام المقبل.

وعلى صعيد آخر أفادت وسائل إعلام هولندية الجمعة بأن خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية يوصون بأن تدخل البلاد في حالة إغلاق "صارمة"، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير/كانون الثاني.

وقال وزير الصحة هوجو دي جونج لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء إنّ لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وفي آيرلندا ستُقفَل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساءً اعتباراً من الأحد حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

أما الدنمارك التي سجّلت الجمعة عدداً قياسياً جديداً بلغ 11 ألف حالة من بينها 2500 بالمتحورة أوميكرون، فستغلق اعتباراً من الأحد ولمدة شهر، المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية فضلاً عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.

وفي القارة الأمريكية ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية العمل بنظام الحد من عدد الموجودين في الحانات والمطاعم والمتاجر.

أمّا في آسيا فتعيد كوريا الجنوبية اعتباراً من السبت العمل بساعات إغلاق إلزامية للمقاهي والمطاعم ودور السينما وأماكن عامة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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