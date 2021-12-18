سياسة
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بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية.. المغرب يحبط هجوماً ويعتقل موالياً لداعش
وقف المغرب بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية "عنصراً متطرّفاً" موالياً لتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط بمنطقة سلا الجديدة قرب الرباط، وكان يخطط لتنفيذ مخططات إرهابية باستعمال عبوات ناسفة داخل البلاد.
بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية.. المغرب يحبط هجوماً ويعتقل موالياً لداعش
كان مسؤول أمني مغربي قال إنّ بلاده فكّكت 2009 خلية إرهابية منذ عام 2000، وأحبطت أكثر من "500 مشروع تخريبي" - صورة أرشيفية / Reuters
18 ديسمبر 2021

أعلن المغرب الجمعة توقيف "عنصر متطرّف" موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمنطقة سلا الجديدة قرب الرباط.

جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية "مخابرات داخلية" نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان إنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكّن "أمس الخميس من توقيف عنصر متطرف موالٍ لما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي "يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة".

وأضاف أنّه "جرى توقيف المشتبه به وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرّف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية".

وتابع بأن العملية تأتي "تتويجاً لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية".

وسجّل المصدر ذاته أنّ الأبحاث والتحريات الأولية تشير إلى أنّ "المشتبه به الموقوف أعد محتوى رقمياً يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنّه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرّر مؤخّراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة".

وزاد موضّحاً أنّ إجراءات البحث أثبتت أنّ المشتبه به "نفذ محاولتين لصناعة أجسام متفجّرة، وهو ما أكّدته عمليات التفتيش المُنجَزة التي مكّنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه باستخدامها لإعداد المتفجرات، التي أحيلت إلى المصالح الأمنية التقنية لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية".

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية تؤكّد "أهمية التعاون الثنائي ونجاعته بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، بمجال مكافحة التطرّف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي".

وكان مسؤول أمني مغربي قال في 17 فبراير/شباط الماضي إنّ بلاده فكّكت 2009 خلية إرهابية منذ عام 2000، وأحبطت أكثر من "500 مشروع تخريبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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