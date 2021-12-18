سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب سوداني يدعو لإلغاء الطوارئ.. ولجنة أطباء تكشف حصيلة الاقتتال في دارفور
طالب حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد. فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أنّ حصيلة الاقتتال القبلي بإقليم دارفور غربي البلاد بلغت 248 قتيلاً منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حزب سوداني يدعو لإلغاء الطوارئ.. ولجنة أطباء تكشف حصيلة الاقتتال في دارفور
يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية أعلنها حينئذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان / Reuters
18 ديسمبر 2021

دعا حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان السبت لإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن كمال عمر، الأمين السياسي للحزب (أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي).

وطالب عمر بـ"إلغاء حالة الطوارئ وقيام المحكمة الدستورية وإطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين سياسياً".

وأدان الأمين السياسي بشدّة "الاعتداء على ندوة سياسية نظّمتها قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة"، مُعتبراً تلك الأفعال "تهديداً لسلمية العمل السياسي وحرية التعبير".

ومساء الجمعة أطلق مجهولون قنابل غاز مسيل للدموع على ندوة نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقاً) بمنطقة "شمبات" شمالي الخرطوم.

وعلى مدى يومَي الخميس والجمعة شارك عشرات السودانيين في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".

وفي سياق منفصل أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية السبت أنّ حصيلة الاقتتال القبلي بإقليم دارفور غربي البلاد بلغت 248 قتيلاً منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت اللجنة الطبية (غير حكومية) أنها "أحصت حتى الآن 49 من ضحايا الاقتتال بولاية شمال دارفور في الفترة من بداية أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن".

وأوضحت العدد الكُلّي لضحايا الاقتتال الذين أحصتهم اللجنة في ولايات غرب دارفور ووسطها وجنوبها وشمالها منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن ارتفع إلى 248.

والجمعة أعلنت اللجنة أن حصيلة الاقتتال القبلي في ولايات "غرب وجنوب ووسط" الإقليم بلغت 199 قتيلاً منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقبلها بيوم قالت الأمم المتحدة إنّ أكثر من 83 ألف شخص نزحوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من إقليم دارفور جرّاء العنف، فيما أعلنت السلطات السودانية السبت الماضي أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي لحسم التفلُّتات الأمنية في الإقليم.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور من حين إلى آخر اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية تضمّنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفان بالعمل سويّاً لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبَّرت عن رفضها الاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهّدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us