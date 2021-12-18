سياسة
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بعد منحهم 1000 يورو.. العراق سينقل رعاياه من حدود ليتوانيا إلى عاصمتها
أعلنت الحكومة العراقية أنها اتفقت مع الحكومة الليتوانية على نقل رعاياها المهاجرين العالقين على حدود ليتوانيا إلى مجمعات في العاصمة فيلنيوس، وذلك بعد زيادة ليتوانيا المنحة المالية للاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم إلى 1000 يورو.
بعد منحهم 1000 يورو.. العراق سينقل رعاياه من حدود ليتوانيا إلى عاصمتها
الوفد العراقي أجرى زيارة إلى مخيمي (ماداننكي) و(ببراديا) على حدود ليتوانيا / AA
18 ديسمبر 2021

أعلنت الحكومة العراقية السبت الاتفاق على نقل رعاياها المهاجرين غير النظاميين العالقين على حدود ليتوانيا إلى مجمعات سكنية في العاصمة فيلنيوس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الهجرة في أعقاب زيارة وفد حكومي عراقي إلى ليتوانيا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا.

وأفاد البيان بـ"الاتفاق مع الحكومة الليتوانية على نقل المخيمات الحدودية إلى مجمعات سكنية داخل العاصمة فيلنيوس".

وأوضح أنه "جرت زيادة المنح المالية التي تدفعها الحكومة الليتوانية للاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم من 300 يورو إلى 1000 يورو".

وأجرى الوفد العراقي "زيارة إلى مخيمَي (ماداننكي) و(ببراديا) على حدود ليتوانيا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية للاجئين العراقيين، كما عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين في ليتوانيا"، حسب المصدر ذاته.

ووفق رصد للأناضول أجلى العراق 3 آلاف و556 مهاجراً عالقاً على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا.

ويأتي إجلاء هؤلاء مع تفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حاول الكثير من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً مئات منهم على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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