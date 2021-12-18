أعلنت الحكومة العراقية السبت الاتفاق على نقل رعاياها المهاجرين غير النظاميين العالقين على حدود ليتوانيا إلى مجمعات سكنية في العاصمة فيلنيوس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الهجرة في أعقاب زيارة وفد حكومي عراقي إلى ليتوانيا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا.

وأفاد البيان بـ"الاتفاق مع الحكومة الليتوانية على نقل المخيمات الحدودية إلى مجمعات سكنية داخل العاصمة فيلنيوس".

وأوضح أنه "جرت زيادة المنح المالية التي تدفعها الحكومة الليتوانية للاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم من 300 يورو إلى 1000 يورو".

وأجرى الوفد العراقي "زيارة إلى مخيمَي (ماداننكي) و(ببراديا) على حدود ليتوانيا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية للاجئين العراقيين، كما عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين في ليتوانيا"، حسب المصدر ذاته.

ووفق رصد للأناضول أجلى العراق 3 آلاف و556 مهاجراً عالقاً على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا.

ويأتي إجلاء هؤلاء مع تفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حاول الكثير من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً مئات منهم على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.