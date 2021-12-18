سياسة
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قوات إسرائيلية تعتدي على مُسِنّة فلسطينية في الخليل وتعتقلها
اعتقلت قوات إسرائيلية السبت سيدة فلسطينية مسنة بعد الاعتداء عليها بالضرب قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وزعمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المسنة حاولت تنفيذ عملية طعن.
قوات إسرائيلية تعتدي على مُسِنّة فلسطينية في الخليل وتعتقلها
قوات حرس الحدود الإسرائيلية اعتدت على المواطنة الفلسطينية بالضرب 
18 ديسمبر 2021

اعتقلت قوات إسرائيلية السبت سيدة فلسطينية مسنة تبلغ من العمر 65 عاماً بعد الاعتداء عليها بالضرب قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت سيدة قرب المسجد الإبراهيمي بعد الاعتداء عليها بالضرب، ونقلها إلى مركز شرطة في البلدة القديمة بالمدينة مقيدة اليدين.

وأضاف الشهود أن الجيش أغلق الحاجز المؤدي إلى المسجد الإبراهيمي أمام المارة.

في غضون ذلك زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) أن "الفلسطينية طعنت إسرائيلياً بسكين وأصابته بجروح طفيفة".

ونقلت الصحيفة عن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قولها إن عناصرها "تمكنوا من السيطرة على الفلسطينية من دون الحاجة إلى إطلاق النار عليها، وجرى اعتقالها واقتيادها للتحقيق".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد أن "السيدة تبلغ من العمر 65 عاماً، واقتيدت إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وفي مقابل الرواية الإسرائيلية لم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعليق فوري بشأن الحادث.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى تعتقل إسرائيل في سجونها 4550 فلسطينياً، منهم 32 أسيرة ونحو 170 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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