سياسة
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شاهد | مصرع 10 أشخاص بانفجار غاز في نظام الصرف الصحي جنوبي باكستان
حسبما ذكرت مصادر بالشرطة والصحة الباكستانية لقي 10 أشخاص مصرعهم السبت وأُصيب 13 آخرون إثر انفجار غاز في نظام للصرف الصحي جنوبي باكستان. ولم يتّضح بعد ما الذي تسبّب بإشعال الغاز.
شاهد | مصرع 10 أشخاص بانفجار غاز في نظام الصرف الصحي جنوبي باكستان
وقع الانفجار عندما تسبب شيء ما في اشتعال الغاز المتراكم في الصرف الصحي تحت مبنى أحد البنوك / AP
18 ديسمبر 2021

لقي 10 أشخاص مصرعهم السبت وأُصيب 13 آخرون إثر انفجار غاز في نظام للصرف الصحي جنوبي باكستان، حسب مصادر في الشرطة والصحة المحلية.

وقال سهيل جوخيو المتحدّث باسم الشرطة إنّ الانفجار على ما يبدو وقع عندما تسبب شيء ما في اشتعال الغاز المتراكم في الصرف الصحي تحت مبنى أحد البنوك في حي "شرشاه" بمدينة كراتشي الساحلية (جنوب).

وأضاف أنه لم يتّضح بعد ما الذي تسبّب بإشعال الغاز، لكن جرى استدعاء فريق من خبراء المتفجّرات للتحقيق في الحادثة.

وأشار جوخيو إلى أن النوافذ تحطّمت في المباني المجاورة ولحقت أضرار بالغة أيضاً بسيارة كانت متوقّفة في الجوار.

بدوره قال الطبيب صابر ميمون في مركز كراتشي الصحي إن 10 لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، 3 منهم بحالة حرجة إثر الانفجار.

وجرت تغطية العديد من قنوات الصرف الصحي في المدينة بشكل غير قانوني في الغالب، من خلال بناء هياكل خرسانية فوقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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