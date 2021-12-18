سياسة
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مبعوث روسي: موسكو قد تُصعّد الأمور إذا تجاهل الغرب مطالبها
دبلوماسي روسي يقول إن بلاده قد تتخذ إجراءات جديدة غير محددة لضمان أمنها إذا تجاهلت الولايات المتحدة وحلفاؤها مطالب موسكو بتقديم ضمانات بمنع توسع الناتو في أوكرانيا. من جهة أخرى أرسلت روسيا قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى لبيلاروسيا.
مبعوث روسي: موسكو قد تُصعّد الأمور إذا تجاهل الغرب مطالبها
موسكو قدمت مسودات وثائق أمنية تطالب حلف شمال الأطلسي برفض عضوية أوكرانيا  / AFP
18 ديسمبر 2021

قال دبلوماسي روسي بارز السبت إن بلاده قد تتخذ إجراءات جديدة غير محددة لضمان أمنها إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اتخاذ إجراءات استفزازية وتجاهلوا مطالبة موسكو بضمانات تمنع توسع الناتو في أوكرانيا.

واتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الحلفاء الغربيين باستمرار الضغط على العلاقات مع روسيا، وحذر من أن موسكو قد تصعد الموقف إذا لم يتعامل الغرب مع مطالبها بجدية.

وجاء بيان ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة إنترفاكس للأنباء بعد يوم من تقديم موسكو مسودات وثائق أمنية تطالب حلف شمال الأطلسي برفض عضوية أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى والتراجع عن الانتشار العسكري للتحالف في وسط وشرق أوروبا - الإنذارات الجريئة التي يكاد يكون من المؤكد أن ترفضه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

يأتي نشر المطالب - الواردة في معاهدة أمنية مقترحة بين روسيا والولايات المتحدة، واتفاقية أمنية بين موسكو والناتو - وسط توترات متصاعدة بشأن زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا مما أثار مخاوف من حدوث غزو. نفت روسيا أن لديها خططاً لمهاجمة جارتها لكنها تريد ضمانات قانونية تستبعد توسع الناتو ونشر أسلحة هناك.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلب الضمانات الأمنية في مكالمة مصورة الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وخلال المحادثة، أعرب بايدن عن قلقه بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا وحذره من أن روسيا ستواجه ”عواقب وخيمة” إذا هاجمت موسكو جارتها.

وقال ريابكوف لوكالة إنترفاكس رداً على سؤال حول التهديد الغربي بفرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، ”إنهم يوسعون حدود ما هو ممكن” فيما يتعلق بروسيا.

وأردف ريابكوف: ”لكنهم فشلوا في التفكير في أننا سوف نعتني بأمننا ونتصرف بطريقة مشابهة لمنطق الناتو وسنبدأ أيضاً في توسيع حدود ما هو ممكن عاجلاً أو آجلاً. سنجد كل الطرق والوسائل والحلول اللازمة لضمان أمننا”.

لم يوضح الإجراء الذي قد تتخذه روسيا إذا رفض الغرب مطالبها.

من جانبه أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أي محادثات أمنية مع موسكو يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاوف الحلف عبر الأطلسي وإشراك أوكرانيا وشركاء آخرين.

بالمثل قال البيت الأبيض إنه يناقش المقترحات مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن جميع الدول لها الحق في تقرير مستقبلها دون تدخل خارجي.

قال ريابكوف إن تحركات الناتو أصبحت استفزازية بشكل متزايد، ووصفها بأنها ”توازن على حافة الحرب”. وأضاف أن روسيا تريد الآن سماع رد غربي قبل رفع الرهان.

وقال: ”لا نريد نزاعاً. نريد التوصل إلى اتفاق على أساس معقول قبل تقديم أي استنتاجات، ما يجب فعله بعد ذلك والخطوات التي يمكن اتخاذها، نحتاج إلى التأكد من أن الإجابة سلبية. آمل أن تكون الإجابة بناءة نسبياً وأن ننخرط في محادثات”.

روسيا ترسل قاذفات قنابل لحراسة الحدود الغربية لبيلاروسيا

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا السبت أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى من طراز Tu-22M3 للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

وقال جيش روسيا البيضاء إن مقاتلات su-30sm من البلدين تشارك في الدوريات.

وتشترك بيلاروسيا في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي. وتشهد العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي توتراً بسبب أزمة المهاجرين على حدودها الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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