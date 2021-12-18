خرج الآلاف من الكاتالونيين إلى شوارع برشلونة يوم السبت للاحتجاج على قرار محكمة يقضي بتدريس 25% من جميع المواد الدراسية باللغة الإسبانية، مما يقلل من الاستخدام السائد للغة الكاتالونية المحلية في الفصول الدراسية .

ويرى المتظاهرون أن القرار سيهدد نظامهم التعليمي، الذي أعاد استخدام اللغة الكاتالونية بعد أن قمعت خلال حقبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو الدكتاتورية في القرن العشرين.

يقول أوسكار إسكودر، رئيس ”منصة اللغة”، وهي جماعة شعبية تروج لاستخدام اللغة الكتالونية انضمت إلى المسيرة: ”ليس من المناسب للديمقراطية أن تبطل المحكمة نظاماً تعليمياً يدعمه المجتمع والبرلمان.. وفقاً لاستطلاعات الرأي لدينا، فإن 82% من الكتالونيين يؤيدون النظام الحالي”.

ويعد المدافعون عن اللغة الكاتالونية بحشد الحركة الانفصالية في المنطقة والتي تكافح من أجل الحفاظ على وحدتها. وخلال المظاهرات رفع العديد أعلام الاستقلال، وسط وجود قادة الحركة.

لكن العائلات التي تريد أن يتلقى أطفالها مزيداً من التعلم باللغة الإسبانية تقول إن النظام الحالي ينتهك حقوقها في الدراسة بلغة الأمة المشتركة.

وتأتي المسيرة بعد أقل من شهر منذ تأييد المحكمة العليا الإسبانية قرار عام 2020 الصادر عن محكمة أدنى في كاتالونيا، والتي حكمت لصالح دعوى رفعتها الحكومة الإسبانية المحافظة السابقة ضد وزارة التعليم في كاتالونيا.