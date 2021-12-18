سياسة
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القوات الإثيوبية تحرر منطقة وولو الشمالية بالكامل من قوات تيغراي
أفادت وسائل إعلام إثيوبية، السبت، بأن قوات الأمن حررت بلدات ولديا وكوبو وسانكا وسيركينكا، وغوبيا، وهارا، في منطقة وولو الشمالية بإقليم أمهرة بشكل كامل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
القوات الإثيوبية تحرر منطقة وولو الشمالية بالكامل من قوات تيغراي
القوات الإثيوبية تحرر بلدات ولديا وكوبو وسانكا وسيركينكا، وغوبيا، وهارا / AA
18 ديسمبر 2021

أعلنت إثيوبيا، السبت، أن قوات الأمن والجيش حررت عدة بلدات في منطقة وولو الشمالية بإقليم أمهرة، بشكل كامل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا" عن المتحدث باسم الحكومة، قوله إنه "في عمليات نفذت منذ ليلة أمس، حرر الجيش الوطني وقوات أمن إقليمي أمهرة وعفار بشكل مشترك مع القوات الجوية لقوات الدفاع الوطنية، بلدات كوبو، وسانكا، وسيرينكا، وغوبي، وروبيت، وهارا، ووليدا، إلى جانب بلدات أخرى من احتلال إرهابيي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأضاف المتحدث أنّ "منطقة وولو الشمالية طُهّرت بالكامل من عدوان الجماعة الإرهابية".

وأوضح أنّ "القوات المشتركة أطاحت بجنود العدو الذين كانوا يحاولون توسيع العدوان في هذه المناطق".

وتابع أن "القوات الأمنية سحقت العديد من قوات تيغراي أثناء انسحابها إلى مناطق ألاماتا وشرشر وأصيب عدد آخر بجروح"، لافتاً أيضاً إلى "أسر العديد من مقاتلي الجماعة الإرهابية"، دون مزيد تفاصيل.

تأتي التطورات الأخيرة في وقت تشهد فيه إثيوبيا صراعاً دموياً بين الحكومة الفيدرالية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، دفع عدداً من الدول لدعوة رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب فرصة، وسط مخاوف من زحف قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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