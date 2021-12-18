توجت الجزائر بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021" عقب تغلبها على تونس بهدفين دون رد، بعد التمديد، السبت، في نهائي جمع المنتخبين على أرض استاد "البيت" المونديالي.

بدأت المباراة بنوايا هجومية واضحة من المنتخبين، حيث شهد الشوط الأول أكثر من فرصة سانحة لهز الشباك، كانت أولها كرة ثابتة وصلت الكرة من خلالها إلى بلال العيفة قلب الدفاع التونسي الذي صوبها برأسه قوية أبطلت العارضة الجزائرية مفعولها.

وفي الوقت الذي نوعت فيه تونس من طرق لعبها بالاعتماد على المحاولات المباشرة والتسديد من بعيد، ركز عناصر منتخب الجزائر أكثر على الاختراق من الأطراف والكرات العرضية، التي كادت أن تنجح من إحداها في أخذ الأسبقية، لولا فشل طيب مزياني في التعامل مع تمريرة من ذهب قدمها له بغداد بونجاح.

ورغم بحث كل طرف عن زيارة شباك الطرف الآخر إلا أن الفترة الأولى انتهت بالتعادل بدون أهداف، لتتواصل الإثارة في الشوط الثاني مع دخول الجزائر بنسق هجومي مرتفع اعتمدت فيه على تحركات يوسف بلايلي والمهاجم بغداد بونجاح الذي هدد مرمى معز حسن بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

الرد التونسي كان حاضراً عبر محاولة حرمان الخصم من اللعب والاستحواذ على الكرة ثم الاختراق من العمق بتمريرات قصيرة خلقت الكثير من المشاكل للدفاع الجزائري.

وعرفت الدقيقة ما قبل الأخيرة أخطر فرص اللقاء بعد هجمة انفرد من خلالها سيف الدين الجزيري داخل الجزاء الجزائري لكنه سدد الكرة بعيداً عن الخشبات الثلاث وسط صدمة وتحسر من جماهير "نسور قرطاج".

وعقب انتهاء الزمن الرسمي للمباراة بالتعادل دون أهداف، لجأ المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين، شهد الأول منهما تسجيل الجزائر هدف النهائي الأول، والذي جاء بعد هجمة منظمة أنهاها أمير سعيود بتسديدة رائعة سكنت الجهة اليسرى لمرمى معز حسن.

وحاول عناصر المنتخب التونسي تدارك الموقف بضغط هجومي رهيب، تمكن الدفاع الجزائري ومن خلفه الحارس المخضرم رايس مبولحي من مواجهته والحفاظ على شباك "محاربي الصحراء" نظيفة إلى أن أمن ياسين إبراهيمي فوز منتخب بلاده بهدف ثان جاء مع اللحظات الأخيرة، ليُعلن حصد الجزائر لقبها الأول في البطولة.

يذكر أن تونس قد نالت لقب كأس العرب في مناسبة وحيدة كانت عام 1963 في النسخة الأولى من البطولة العربية.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجاً بـ4 ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.