سياسة
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في إطار تطبيع العلاقات.. أرمينيا تعيّن ممثلاً خاصاً لها في تركيا
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية تعيين روبين روبينيان نائب رئيس البرلمان، ممثلاً خاصاً في تركيا. وذكر المتحدث باسم الوزارة فان أونانيان، أن تعيين روبينيان يأتي في إطار عملية الحوار بين أرمينيا وتركيا.
في إطار تطبيع العلاقات.. أرمينيا تعيّن ممثلاً خاصاً لها في تركيا
أرمينيا تعيّن روبين روبينيان نائب رئيس البرلمان ممثلاً خاصاً في تركيا / مواقع التواصل
18 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية تعيين روبين روبينيان نائب رئيس البرلمان، ممثلاً خاصاً في تركيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة فان أونانيان، في منشور على فيسبوك، أن تعيين روبينيان يأتي في إطار عملية الحوار بين أرمينيا وتركيا.

وكان أونانيان قد أعلن في وقت سابق أن أرمينيا مستعدة دائماً لعملية تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة.

وقال الثلاثاء الماضي: "وفي هذا الإطار، فإننا نقيم بشكل إيجابي تصريح وزير الخارجية التركي بشأن تعيين ممثل خاص لتطبيع العلاقات، ونؤكد أن الجانب الأرميني سيعين ممثلاً خاصاً لبدء الحوار".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد أعلن في وقت سابق تعيين سفير أنقرة السابق في واشنطن سردار قليج ممثلاً خاصاً في أرمينيا.

وأوضح في جلسة خاصة بالبرلمان التركي، الاثنين، أنّ تحركات بلاده حيال تطبيع العلاقات مع أرمينيا، تجري بالتنسيق مع أذربيجان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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