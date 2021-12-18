أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية في إسطنبول، ستترك بصمة في مستقبل العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الرئيس التركي بعد اختتام القمة التركية-الإفريقية التي استضافتها مدينة إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال إن "هناك مثلاً إفريقياً يقول: كل ما نقوم به اليوم يحفر في التاريخ. وبإذن الله تعالى سنترك بصمتنا في مستقبل العلاقات التركية-الإفريقية من خلال الأعمال التي نفذناها والقرارات التي اتخذناها".

ولفت أردوغان إلى عقد القمة الأولى للشراكة التركية-الإفريقية في إسطنبول عام 2008، والثانية في مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية) عام 2014.

وأوضح أن القمة الثالثة احتضنتها مدينة إسطنبول، مبيناً أنه أجرى خلال هذه القمة التي اختتمت بنجاح بمشاركة 38 دولة، 15 لقاء ثنائياً.

ونوّه إلى الارتقاء بالعلاقات التركية-الإفريقية نحو مستوى جديد وأكثر تقدماً مع القمة التي استضافتها إسطنبول تحت شعار تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك.

وأشار إلى البيان الختامي وخطة العمل المشتركة التي أقرت في ختام القمة، وأنه جرى الاتفاق على خريطة طريق من شأنها تعزيز العلاقات التركية-الإفريقية.

وأوضح أردوغان أن تركيا فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع القارة السمراء من خلال إعلان 2025 عام إفريقيا.

وبيّن أن تركيا سعت إلى تعزيز تعاونها على أساس الشراكة المتساوية والربح المشترك، ورفضت دوماً النظر إلى القارة بنظرة تفوح منها رائحة العلو والاستفراد بالنبل والاستشراق.

ولفت إلى أن تركيا أصبحت شريكاً استراتيجياً للاتحاد الإفريقي في 2008، ورفعت حجم التبادل التجاري من 5.4 مليارات دولار إلى 25.3 ملياراً عام 2020.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري التركي الإفريقي بلغ 30 مليار دولار في أول 11 شهراً من 2021، ووصل حجم الاستثمارات التركية إلى 6 مليارات دولار في عموم القارة.

وأشار إلى ارتفاع عدد السفارات التركية في دول قارة إفريقيا من 12 في 2005، إلى 43 العام الحالي.

كما لفت أردوغان إلى ارتفاع عدد سفارات الدول الإفريقية في أنقرة من 10 إلى 37 سفارة في الوقت الحالي.

وقال إن أنقرة افتتحت أكبر تمثيل دبلوماسي لها بالعالم في الصومال، وتجاوز عدد الطلاب الأفارقة المستفيدين من المنح الدراسية في تركيا 14 ألفاً.

وبيّن أنه أجرى حتى الآن 50 زيارة إلى 30 دولة إفريقية، مشيداً بكفاح ومثابرة الأشقاء الأفارقة رغم جميع الصعوبات.

وأضاف: "النضال الذي نخوضه تحت شعار العالم أكبر من خمسة، ليس لصالحنا فقط، بل هو لصالح إخواننا الأفارقة أيضاً، ونحن الآن نعرف بعضنا بشكل أفضل ونعرف صدقنا وندرك أن هناك فرص تعاون جاد بين بلداننا".

وأرفق الرئيس التركي تغريداته بصور القمة التي اختتمت اليوم في إسطنبول، وصور من زياراته إلى دول القارة الإفريقية.