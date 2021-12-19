انطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي" صباح الأحد إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرت عملية الإطلاق في حضور مساعد وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان ورئيس مجلس إدارة شركة توركسات كمال يوكسيك وعدد من المسؤولين وكبار الموظفين.

ويعتبر "توركسات 5B" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات على مستوى قدراته العالية، وانطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وقبل يومين قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القمر الصناعي "توركسات 5B" سيزيد من سرعة الإنترنت وقدرة نقل البيانات.

وهنأ ألطون الشعب التركي بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن القمر الصناعي الجديد سيوفّر أيضاً الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي لم تصل إليها الشبكة العنكبوتية.