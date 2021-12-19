سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5B" إلى الفضاء
انطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5B" إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بالولايات المتحدة، وهو أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية.
شاهد | إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5B" إلى الفضاء
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن القمر الصناعي"توركسات 5B" سيزيد من سرعة الإنترنت وقدرة نقل البيانات / AA
19 ديسمبر 2021

انطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي" صباح الأحد إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرت عملية الإطلاق في حضور مساعد وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان ورئيس مجلس إدارة شركة توركسات كمال يوكسيك وعدد من المسؤولين وكبار الموظفين.

ويعتبر "توركسات 5B" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات على مستوى قدراته العالية، وانطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وقبل يومين قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القمر الصناعي "توركسات 5B" سيزيد من سرعة الإنترنت وقدرة نقل البيانات.

وهنأ ألطون الشعب التركي بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن القمر الصناعي الجديد سيوفّر أيضاً الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي لم تصل إليها الشبكة العنكبوتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us