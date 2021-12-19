سياسة
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الرياض تسمح بإجلاء سفير إيران بصنعاء.. ما السبب؟
غادر السفير الإيراني حسن إيرلو السبت العاصمة اليمنية صنعاء بعد سماح الرياض بإجلائه بواسطة طائرة عراقية. ويسيطر الحوثيون على العاصمة، فيما يفرض تحالف عسكري بقيادة السعودية السيطرة على الأجواء اليمنية.
الرياض تسمح بإجلاء سفير إيران بصنعاء.. ما السبب؟
مسؤول سعودي قال إنه لا يمكنن تأكيد مرض السفير الإيراني بكورونا أو عدمه / وسائل إعلام يمنية
19 ديسمبر 2021

أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وجاءت مغادرة سفير إيران، الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين وتدعمهم، بطلب من الحوثيين.

وقال المسؤول: "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حالياً في بغداد"، مضيفاً أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين الحوثيين والسعوديين.

وقال مسؤول سعودي آخر إن "الإيرانيين أبلغونا عن طريق العمانيين بأن سفيرهم مريض بكورونا، وأنه يجب أن يخرج لتلقي العلاج"، مضيفاً: "وافقنا على خروجه لاعتبارات إنسانية لكن لا نستطيع أن نؤكد مرضه أو عدمه".

من جهته كتب المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام على تويتر: "تفاهم إيراني-سعودي عبر بغداد نقل بموجبه السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية، وذلك لظروفه الصحية، وما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية من الصحة".

وفي طهران قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن السفير أصيب بكورونا قبل أيام عدة، وجرى اتخاذ الترتيبات لإجلائه.

وكانت إيران أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصول سفيرها إلى صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علماً أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض تحالف عسكري بقيادة السعودية السيطرة على الأجواء اليمنية.

والجمعة ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن طلب الحوثيين من السعودية السماح لسفير إيران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر على وجود "خلاف كامن" بين الجماعة وطهران.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات "مشكلة سياسية تزيد الأعباء على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، الذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يستجيبون لإيران".

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حرباً دامية بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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