سياسة
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هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد
استهدف هجوم بصاروخين فجر الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأمريكية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين جرى إسقاطه، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد
تضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومبانٍ حكومية / AA
19 ديسمبر 2021

أوردت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر الأحد نقلاً عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وقال البيان: "جرى تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية) أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين (بسيارتين) مدنيتين". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات.

وذكر البيان أن قوات الأمن بدأت تحقيقاً لتحديد موقع الإطلاق.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إن منظومة سيرام أسقطت أحد الصاروخين ولم يسقط أي منهما على السفارة الأمريكية.

وقال المسؤول إنه لم تحدث أي إصابات بين الأمريكيين.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومبانٍ حكومية، وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قد تزيد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يعود لأسباب منها إحياء الذكرى السنوية لمقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان الاثنان قتلا في غارة أمريكية بطائرة مُسيرة في العراق في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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