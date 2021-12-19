أوردت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر الأحد نقلاً عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وقال البيان: "جرى تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية) أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين (بسيارتين) مدنيتين". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات.

وذكر البيان أن قوات الأمن بدأت تحقيقاً لتحديد موقع الإطلاق.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إن منظومة سيرام أسقطت أحد الصاروخين ولم يسقط أي منهما على السفارة الأمريكية.

وقال المسؤول إنه لم تحدث أي إصابات بين الأمريكيين.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومبانٍ حكومية، وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قد تزيد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يعود لأسباب منها إحياء الذكرى السنوية لمقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان الاثنان قتلا في غارة أمريكية بطائرة مُسيرة في العراق في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020.