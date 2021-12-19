انطقلت صباح الأحد الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ويشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية إلى جانب وفود بصفة مراقبين لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، حسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي افتتاح الدورة الاستثنائية الـ17 في مبنى البرلمان بإسلام أباد وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة، وفق ما نقلت صحيفة "داون" المحلية.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قال إن اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي لا يشكل اعترافاً رسمياً بنظام طالبان.

وأكد قريشي أن القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي سترسل ممثليها الخاصين بشأن أفغانستان إلى القمة التي تستغرق يوماً واحداً. كما سيحضر المؤتمر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.

وقال إن الرسالة الموجهة إلى التجمع الأحد هي: ”أرجوكم لا تتخلوا عن أفغانستان، الرجاء المشاركة، نحن نتحدث باسم شعب أفغانستان، لا نتحدث عن مجموعة معينة وإنما كل الشعب الأفغاني”.

وتواجه أفغانستان انهياراً اقتصادياً وشيكاً وكارثة إنسانية في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، إذ جرى تجميد أصول بمليارات الدولارات للبلاد في الخارج، معظمها في الولايات المتحدة وتوقف التمويل الدولي للبلاد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من الأزمة الإنسانية التي تواجه أفغانستان وسكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.