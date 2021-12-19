سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان.. انطلاق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان
انطلق اجتماع ​​وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة في إسلام آباد الأحد لبحث سبل مساعدة أفغانستان، بعد تحذيرات أممية من انهيار اقتصادي وإنساني وشيك في البلاد.
باكستان.. انطلاق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان
وزير الخارجية الباكستاني وجَّه رسالة بضرورة عدم التخلي عن شعب أفغانستان / AA
19 ديسمبر 2021

انطقلت صباح الأحد الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ويشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية إلى جانب وفود بصفة مراقبين لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، حسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي افتتاح الدورة الاستثنائية الـ17 في مبنى البرلمان بإسلام أباد وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة، وفق ما نقلت صحيفة "داون" المحلية.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قال إن اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي لا يشكل اعترافاً رسمياً بنظام طالبان.

وأكد قريشي أن القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي سترسل ممثليها الخاصين بشأن أفغانستان إلى القمة التي تستغرق يوماً واحداً. كما سيحضر المؤتمر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.

وقال إن الرسالة الموجهة إلى التجمع الأحد هي: ”أرجوكم لا تتخلوا عن أفغانستان، الرجاء المشاركة، نحن نتحدث باسم شعب أفغانستان، لا نتحدث عن مجموعة معينة وإنما كل الشعب الأفغاني”.

وتواجه أفغانستان انهياراً اقتصادياً وشيكاً وكارثة إنسانية في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، إذ جرى تجميد أصول بمليارات الدولارات للبلاد في الخارج، معظمها في الولايات المتحدة وتوقف التمويل الدولي للبلاد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من الأزمة الإنسانية التي تواجه أفغانستان وسكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us