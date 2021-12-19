سياسة
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"فيفا" تناقش إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام.. ما الأسباب؟
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعقد اجتماعاً لمناقشة مقترح لإقامة بطولة كأس العالم مرّة كل سنتين، بدلاً من النظام الحالي إذ تُقام البطولة كل 4 أعوام. ما الأسباب؟
"فيفا" تناقش إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام.. ما الأسباب؟
"فيفا" تناقش إقامة بطولة كأس العالم مرة كل عامين بدلاً من 4 أعوام / AA
19 ديسمبر 2021

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين مقترحاً لإقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من النظام الحالي القائم على مرة كل أربع سنوات.

قوبل هذا الاقتراح بمعارضة واسعة من دوريات لاعبين ومشجعين، لكنه تلقى دعماً ملحوظاً من الاتحاد الإفريقي (كاف) الذي يضم 54 اتحاداً من أصل 211 عضواً في الفيفا.

ويرى الاتحاد الدولي أن إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين ستحقق المزيد من الأرباح التي يمكن توزيعها على الاتحادات في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية التي تعتمد على الدعم المالي من فيفا أكثر من البطولات الأوروبية الثرية.

ويرغب السويسري جاني إنفانتينو رئيس فيفا في أن يجعل "كرة القدم عالمية بالفعل" وإتاحة البطولة أمام مشاركة الدول الصغيرة، الأمر الذي سيبدأ اعتباراً من مونديال 2026 مع رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.

وعلى هامش بطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة قال إنفانتينو إنه "عندما ننظر من كثب نرى أن كرة القدم ذات المستوى العالي محصورة إلى حد كبير في مجموعة صغيرة من البلدان، ومن واجبنا أن نقلص هذه الفجوة".

لم يصل أي منتخب غير أوروبي أو من خارج أمريكا الجنوبية إلى المباراة النهائية في كأس العالم.

وستكون النسخة المقبلة في قطر عام 2022 هي الأولى من نوعها التي تقام في الشرق الأوسط وفي بلد عربي، في حين استضافت بلدان منضوية تحت الاتحادين الأوروبي للعبة (ويفا) والأمريكي الجنوبي (كونميبول) 16 من أصل 22 نسخة منذ عام 1930.

ولا يريد إنفانتينو فقط نسخاً أكبر من البطولة الدولية، بل أيضاً بلداناً مضيفة أكثر، ويقول في هذا الصدد: "حالياً تمرّ 24 سنة من دون أن تستضيف قارة نهائيات كأس العالم، هذه فترة تتخطى جيلاً كاملاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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