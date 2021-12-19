لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات آخرون ليلة الأحد في حوادث مختلفة بمدن الجزائر خلال احتفالات فوز المنتخب بكأس العرب.

جاء ذلك في بيان لقوات الدفاع المدني تضمن حصيلة تدخلاتها عقب احتفالات شعبية عارمة بعدة مدن.

وأوضح البيان أنه "سُجلت وفاة شاب يبلغ من العمر 20 بمدينة سطيف (شرق) إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية".

وأضاف أن الحالة الثانية هي "شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 24 سنة عثر عليه ميتاً بمدينة غليزان (غرب) في خضم هذه الاحتفالات"، من دون تحديد السبب.

ونقل البيان تسجيل عشرات الإصابات (أكثر من 40 جريحاً) وسط الجماهير التي خرجت للاحتفال في مختلف ولايات البلاد، أغلبهم في حوادث سير.

وشهدت شوارع الجزائر مساء السبت احتفالات جماهيرية عارمة بعد تتويج منتخبها للمرة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت في قطر

ورصد مراسل الأناضول خروج آلاف الجزائريين إلى الشوارع وساحات العاصمة احتفالاً بالتتويج بكأس العرب بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.

وأظهرت صور وفيديوهات جرى تداولها على المنصات الاجتماعية فرحة غامرة للجزائريين في العديد من الولايات والقرى، على غرار قسنطينة وسطيف وعنابة وجيجل وسكيكدة (شرق) ومستغانم ووهران وتلمسان (غرب) وتامنراست وغرداية ووقلة (جنوب).

ولوحظ خلال احتفال الجزائريين بالتتويج في مختلف المدن والقرى رفعهم العلم الفلسطيني تيمناً بلاعبي المنتخب الذين رفعوه في مباريات كأس العرب.