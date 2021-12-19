أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ضرورة دعم أفغانستان للحيلولة دون انهيار اقتصادها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال جاوش أوغلو: "يجب أن نحول دون انهيار الاقتصاد الأفغاني من خلال مساعدة النظام المالي ودعمه وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة السيولة"، مشدداً على ضرورة العمل مع حكومة طالبان من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ودعا منظمة التعاون الإسلامي للعب دور قيادي في تحريك مسألة الدعم الدولي لأفغانستان.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "دعم أفغانستان واجب أخلاقي وديني ويجب أن تضطلع منظمة التعاون الإسلامي بدور قيادي في حشد الدعم الدولي لأفغانستان"، مشيراً إلى أن "23 مليون أفغاني أي 60% من الشعب مهددون بالمجاعة".

وأعرب عن ترحيبه بالتسهيلات التي أقدمت عليها باكستان وأوزبكستان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان من جنوبها وشمالها.

كما وصف اعتزام بنك التنمية الإسلامي إنشاء صندوق من أجل أفغانستان بأنه "خطوة في الطريق الصحيح".

وقال جاوش أوغلو: "علينا مواصلة دعم الحكومة الحالية كي تستوعب وتصون حقوق الجميع وتوسع من دائرة وصول النساء والبنات للتعليم والعمل، وعلينا تقديم اقتراحات في هذا الخصوص".

وختم جاوش أوغلو كلمته بالقول: "إخوتنا الأفغان يستحقون مستقبلاً أفضل، والآن علينا الإقدام على خطوة في هذا الصدد".

وعلى صعيد آخر لم ينسَ جاوش أوغلو التذكير بأهمية القضية الفلسطينية.

وقال: "أريد تأكيد دعمنا وعزمنا من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".