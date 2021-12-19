قالت وزارة العدل السويسرية إن سويسرا سلمت رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المرتبط بالكرملين للولايات المتحدة السبت، في خطوة قالت روسيا إنها تأتي في إطار تصيد واشنطن للروس.

وأضافت الوزارة في بيان أن رجال شرطة أمريكيين تسلموه في زوريخ ورافقوه في الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بممارسة معاملات غير قانونية في الأسهم.

وجرى القبض على كليوشين في سويسرا في مارس/آذار بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي طلبت رسمياً تسليمه لها في أبريل/نيسان.

وقالت روسيا إنها مستاءة بشدة من القرار السويسري والتسرع في تسليم كليوشين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فلاديمير خوخلوف المتحدث باسم السفارة الروسية في سويسرا قوله الأحد: "مضطرون إلى القول إننا نتعامل مع حلقة جديدة من تصيد واشنطن المستمر للمواطنين الروس في دول أخرى".

وقالت وزارة العدل السويسرية إن كليوشين متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين.

يمتلك رجل الأعمال (إم13)، وهي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت. ويذكر موقع الشركة على الإنترنت أن إدارة الرئاسة الروسية والحكومة تستفيد من خدماتها.

ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.