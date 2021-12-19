تداول مغردون صوراً لنجم الكرة السعودي السابق نواف التمياط يرتدي قميصاً يبدو فيه علم إسرائيل مطموساً خلال مشاركته في مباراة استعراضية بين "أساطير العرب" ضد "أساطير العالم" في قطر.

وخلال المباراة ارتدى الفريقان قمصاناً باللونين الأبيض والأزرق مطبوعاً عليها أعلام جميع الدول الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتتضمن علم إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن لاعباً سعودياً طمس علم إسرائيل من قميصه الرسمي "فيما يبدو" أثناء مشاركته في المباراة الاستعراضية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى ما فعله اللاعب السعودي، وكذلك خطوة ثلاثة لاعبين جزائريين، إذ انسحبوا من المباراة احتجاجاً على وجود مدرب إسرائيلي لفريق "أساطير العالم".

وانتهت المباراة بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي تعادلاً بخمسة أهداف مقابل مثيلتها في الفريق الآخر.

وشارك اللاعب السعودي نواف التمياط المعروف بأسطورة الكرة السعودية إلى جانب النجم البرازيلي كافو في تقديم الكأس للمنتخب الجزائري الذي تُوج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".