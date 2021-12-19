سياسة
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كأس العرب.. هل طمس أسطورة الكرة السعودي نواف التمياط علم إسرائيل من قميصه؟
تداول مغردون وصحف عبرية أن نجم الكرة السعودي السابق نواف التمياط طمس علم إسرائيل من قميصه الرسمي خلال المباراة الاستعراضية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" في نهائي كأس العرب.
كأس العرب.. هل طمس أسطورة الكرة السعودي نواف التمياط علم إسرائيل من قميصه؟
اللاعب السعودي السابق نواف التمياط إلى جانب النجم البرازيلي كافو في تقديم كأس البطولة للمنتخب الجزائري / AFP
19 ديسمبر 2021

تداول مغردون صوراً لنجم الكرة السعودي السابق نواف التمياط يرتدي قميصاً يبدو فيه علم إسرائيل مطموساً خلال مشاركته في مباراة استعراضية بين "أساطير العرب" ضد "أساطير العالم" في قطر.

وخلال المباراة ارتدى الفريقان قمصاناً باللونين الأبيض والأزرق مطبوعاً عليها أعلام جميع الدول الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتتضمن علم إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن لاعباً سعودياً طمس علم إسرائيل من قميصه الرسمي "فيما يبدو" أثناء مشاركته في المباراة الاستعراضية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى ما فعله اللاعب السعودي، وكذلك خطوة ثلاثة لاعبين جزائريين، إذ انسحبوا من المباراة احتجاجاً على وجود مدرب إسرائيلي لفريق "أساطير العالم".

وانتهت المباراة بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي تعادلاً بخمسة أهداف مقابل مثيلتها في الفريق الآخر.

وشارك اللاعب السعودي نواف التمياط المعروف بأسطورة الكرة السعودية إلى جانب النجم البرازيلي كافو في تقديم الكأس للمنتخب الجزائري الذي تُوج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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