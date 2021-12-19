اعتُقل 55 شخصاً مساء السبت في فرنسا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر في الشرطة الأحد.

وهاجمت الشرطة الفرنسية بوحشية الجزائريين الذين نزلوا إلى شوارع باريس للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" بلقبهم الأول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقاً لتقرير نهائي صباح الأحد، اعتُقل 32 شخصاً في باريس وفرضت غرامة على 432 بزعم عدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على تويتر.

وكان مدير الشرطة قد أعلن الخميس إقامة محيط أمني في الجادة يمنع تجمع الأنصار في داخله.

وفي باقي أنحاء فرنسا، ألقي القبض على 23 شخصاً، بينهم 14 على وجه الخصوص في روبيه، حيث احتفل قرابة ألف شخص بالفوز، حسب مصدر في الشرطة.

فيما تجمّع قرابة ألفي شخص في مدينة ليل حيث ألقت الشرطة القبض على شخصين. أما في ليون، فقد أصيب سبعة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة واعتقل شخص واحد، وفقاً لمحافظة رون ومصدر في الشرطة.