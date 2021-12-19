سياسة
2 دقيقة قراءة
"يعتبر جريمة".. إدانات فلسطينية للاعتداء على الأسيرات داخل سجون إسرائيل
قالت حركة حماس إن "التنكيل المستمر بحق الأسيرات يعتبر جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجونه الظالمة"
"يعتبر جريمة".. إدانات فلسطينية للاعتداء على الأسيرات داخل سجون إسرائيل
الأسيرات يتعرضن لانتهاكات في السجون الإسرائيلية
19 ديسمبر 2021

أدانت حركة "حماس"، الأحد، استمرار الاعتداءات على الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان أصدره فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس".

وقال برهوم: "التنكيل المستمر بحق الأسيرات يعتبر جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجونه الظالمة".

وتابع: "أسرانا لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وشعبنا وقواه الحية معهم وإلى جانبهم".

وحمّل برهوم الجانب الإسرائيلي "مسؤولية ما جرى وأي مكروه يصيب الأسرى والأسيرات".

ودعا "مكونات الشعب الفلسطيني إلى تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومواصلة المشوار النضالي بكل الأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة".

كما طالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بـ"مغادرة مربع الصمت، والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعلى الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال"، داعياً إياهم إلى محاسبة إسرائيل على "جرائمها وانتهاكاتها".

وفي وقت سابق، أعربت الهيئة القيادية العليا، لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون إسرائيل، عن جاهزيتها لـ"إجبار السجّان على دفع ثمن استمرار عدوانه على الأسيرات".

وطالبت، مصلحة السجون الإسرائيلية بـ"كفّ يدها عن الأسيرات والتراجع عن عدوانها الأخير بحقهنّ".

وحذّرت الهيئة من أن "كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع المقدس عن الأسيرات".

والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني ( غير حكومي)، إن الأسرى يواصلون خطوات احتجاجية، بدأوها الجمعة، رفضاً لـ"استمرار عزل الأسيرتيْن شروق دويات ومرح باكير"، ورفضاً لـ"الاعتداء الذي تعرّضت له الأسيرة إسراء غتيت خلال عملية نقلها من السجن إلى المحكمة".

وقال النادي، في بيان، إن الخطوات الاحتجاجية تتمثل في "العصيان ورفض قوانين إدارة السجن"، فيما حذّر الأسرى من تصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبهم.

وطالب الأسرى بـ"إنهاء عزل الأسيرتيْن ووقف الإجراءات التنكيلية بحق الأسيرات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us