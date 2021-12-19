ضبطت السلطات المصرية في محافظة المنوفية شمالي البلاد مصنعاً يُنتج الجبن مستخدماً دهانات ومعجون الجدران.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ السلطات دهمت مصنعاً في مركز ومدينة تلا بعد تلقيها معلومات عن إنتاجه الجبن من معجون جدران واستخدامه مكسبات طعم غير صالحة.

وأوضحت أن السلطات فحصت المنتجات والمواد المستخدمة في المصنع المقام بمنطقة نائية، واكتشفت وجود معجون الجدران وملح فاسد وعبوات لمواد بيضاء تشبه بودرة الألبان.

وخلال التحقيق، أكد العاملون، الذين حاولوا الفرار أثناء عملية الدهم، أنهم يستخدمون الدهانات في صناعة الجبن، وأنهم يبيعونها بعد ذلك في الأسواق وبمبالغ قليلة.

وذكر الإعلام المصري أنّ السلطات تحفّظت على نحو 37 طناً من المنتجات منها 15 طن جبن تحمل رائحة كريهة وملقاة، فيما أُخذت عينات لتحليلها في معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة.

وقُدّرت حصيلة أموال المصنع خلال فترة 3 سنوات، حسب الإعلام المصري، بما يقرب من 3 ملايين جنيه، كما جرى ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع.

وأكد اختصاصي التغذية محمد سامي أن هذه المواد المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري، وتؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد.

وأضاف سامي في تصريحاته لموقع إلكتروني مصري أن هذه المواد لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي وقال: "استخدام تلك المواد يُسبب التهاباً حاداً بالجهاز الهضمي، وتكون أعراضه عبارة عن قيء وإسهال شديدين، بالإضافة إلى تأثير سلبي على الجهاز العصبي، كما تؤثر تلك المواد على المخ والجهاز العصبي وتسبب ألزهايمر والتهاباً بالأعصاب".