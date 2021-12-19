سياسة
2 دقيقة قراءة
باعوا بـ3 ملايين جنيه.. السلطات المصرية تضبط مصنعاً يُنتج الجبن من الدهانات
قالت وسائل إعلام مصرية إنّ السلطات دهمت مصنعاً في مركز ومدينة تلا بمحافطة المنوفية بعد تلقيها معلومات عن إنتاجه الجبن من معجون جدران واستخدامه مكسبات طعم غير صالحة.
باعوا بـ3 ملايين جنيه.. السلطات المصرية تضبط مصنعاً يُنتج الجبن من الدهانات
الأمن المصري يضبط مصنعاً يُنتج الجبن من معجون الدهانات
19 ديسمبر 2021

ضبطت السلطات المصرية في محافظة المنوفية شمالي البلاد مصنعاً يُنتج الجبن مستخدماً دهانات ومعجون الجدران.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ السلطات دهمت مصنعاً في مركز ومدينة تلا بعد تلقيها معلومات عن إنتاجه الجبن من معجون جدران واستخدامه مكسبات طعم غير صالحة.

وأوضحت أن السلطات فحصت المنتجات والمواد المستخدمة في المصنع المقام بمنطقة نائية، واكتشفت وجود معجون الجدران وملح فاسد وعبوات لمواد بيضاء تشبه بودرة الألبان.

وخلال التحقيق، أكد العاملون، الذين حاولوا الفرار أثناء عملية الدهم، أنهم يستخدمون الدهانات في صناعة الجبن، وأنهم يبيعونها بعد ذلك في الأسواق وبمبالغ قليلة.

وذكر الإعلام المصري أنّ السلطات تحفّظت على نحو 37 طناً من المنتجات منها 15 طن جبن تحمل رائحة كريهة وملقاة، فيما أُخذت عينات لتحليلها في معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة.

وقُدّرت حصيلة أموال المصنع خلال فترة 3 سنوات، حسب الإعلام المصري، بما يقرب من 3 ملايين جنيه، كما جرى ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع.

وأكد اختصاصي التغذية محمد سامي أن هذه المواد المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري، وتؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد.

وأضاف سامي في تصريحاته لموقع إلكتروني مصري أن هذه المواد لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي وقال: "استخدام تلك المواد يُسبب التهاباً حاداً بالجهاز الهضمي، وتكون أعراضه عبارة عن قيء وإسهال شديدين، بالإضافة إلى تأثير سلبي على الجهاز العصبي، كما تؤثر تلك المواد على المخ والجهاز العصبي وتسبب ألزهايمر والتهاباً بالأعصاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us