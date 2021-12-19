سياسة
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تركيا: سنواصل التعاون مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل
قال وزير الخارجية التركي إن العلاقات بين تركيا وروسيا اتبعت مساراً ديناميكياً على المستويين الثنائي والإقليمي في السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن أنقرة مصممة على مواصلة التعاون مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
تركيا: سنواصل التعاون مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل
وزير الخارجية التركي يؤكد صميم بلاده على مواصلة التعاون مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة / AA
19 ديسمبر 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تصميم بلاده على مواصلة التعاون مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح لوكالة ريا الروسية، الأحد، أن العلاقات بين تركيا وروسيا اتبعت مساراً ديناميكياً على المستويين الثنائي والإقليمي في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن أنقرة وموسكو تمتلكان الإرادة الحقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بينهما في المجالات كافة.

وتابع قائلاً: "علاقاتنا التجارية تتخلص من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا بسرعة كبيرة، فالتبادل التجاري بيننا خلال هذا العام سيبلغ 30 مليار دولار، وسيصل عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا نحو 5 ملايين".

ولفت إلى أن تركيا وروسيا تربطهما علاقات قوية في مجال الطاقة، مشيراً إلى تعاون البلدين في إنشاء محطة أق قويو النووية التي ستدخل وحدتها الأولى الخدمة عام 2023.

وأشار إلى التعاون الوثيق القائم بين أنقرة وموسكو حيال عدد من الملفات الإقليمية.

وأردف في هذا السياق قائلاً: "حتى في القضايا التي لا نتوافق في وجهات النظر حولها، فإننا نتعامل بنهج مسؤول يضع السلام والرفاهية في منطقتنا في المقدمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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