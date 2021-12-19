سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التركي: شركاتنا تتولى مشاريع بقيمة 70 مليار دولار في إفريقيا
أكد أردوغان أن الشركات التركية تتولى أكثر من 1150 مشروعاً في القارة الإفريقية بقيمة 70 مليار دولار تقريباً، وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي ينفذها الأتراك، في عموم القارة السمراء، تتجاوز الـ6 مليارات دولار في الوقت الراهن.
الرئيس التركي: شركاتنا تتولى مشاريع بقيمة 70 مليار دولار في إفريقيا
أردوغان: الشركات التركية تتولى أكثر من 1150 مشروعاً في القارة الإفريقية / AA
19 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشركات التركية تتولى أكثر من 1150 مشروعاً في القارة الإفريقية بقيمة 70 مليار دولار تقريباً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع شباب أفارقة في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية.

واستضافت ولاية إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية خلال الفترة ما بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط حضور واسع.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن قيمة الاستثمارات التي ينفذها الأتراك، في عموم القارة السمراء، تتجاوز الـ6 مليارات دولار في الوقت الراهن.

وذكر أن الشركات التركية توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء القارة الإفريقية، وأن تركيا ستواصل علاقاتها على أساس الربح المتبادل.

وشدّد على أن تركيا تعتبر البلدان الإفريقية جيراناً وأصدقاء دائمين، على الرغم من المسافة الفاصلة، وتتشارك معها الرؤية حيال قضايا القارة.

وأكّد أن هناك أكثر من 70 ألفاً، تخرجوا في جامعات تركيا في إطار المنح الدراسية، وأصبح بعضهم وزراء ورجال أعمال وسياسيين.

ولفت إلى أن 14 ألف إفريقي استفادوا من هذه المنح الدراسية التركية، وأنه يصادف عدداً منهم أثناء زيارته إلى دول القارة، ويفتخر بنجاحاتهم.

وأوضح أن مؤسسات تركية مثل وقف المعارف والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ومعهد يونس أمره، تنفذ مشاريع مهمة في بلدان القارة.

ودعا الرئيس أردوغان الشباب الأفارقة إلى أن يعتبروا تركيا على أنها وطن ثان بالنسبة إليهم، وأن المؤسسات التركية ستواصل تقديم الدعم لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us