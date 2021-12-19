اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طفلين فلسطينيّيْن، خلال مواجهات اندلعت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ناشط محلي.

وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني جهاد القاق للأناضول، إنّ "مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الشارع الالتفافي المحاذي لقرية كفر مالك شرقي رام الله، وسط الضفة".

وأضاف القاق، أن الجيش اقتحم القرية واعتلى الجنود أسطح أحد المنازل، وشرعوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق، جرى علاجها ميدانياً.

وأشار إلى أن "الجيش اقتحم أحد المنازل واعتقل طفلين شقيقين من عائلة فراج وهما آدم (14 عاماً) وعبد الغني (15 عاماً) بدعوى مشاركتهما في إلقاء الحجارة، وهو ما نفته والدتهما للضابط الإسرائيلي".

وأوضح الناشط المحلي، أن الجيش اقتاد الطفلين إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في تجمع "شاعر بنيامين" الاستيطاني شرق رام الله.

في غضون ذلك، أفادت و كالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم، مساء الأحد، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وأضافت نقلاً عن شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في الحي عقب الاقتحام، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

اعتداءات المستوطنين

وفي مدينة نابلس، أُصيب 4 فلسطينيين بجروح طفيفة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مركبتهم.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن "مستوطنين إسرائيليين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرور مركبتهم قرب مستوطنة حومش المخلاة، قرب قرية برقة شمال غربي نابلس".

وأضاف دغلس، أن الاعتداء أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة مختلفة.

والجمعة والسبت، شنّ مستوطنون إسرائيليون سلسلة هجمات استخدموا في بعضها أسلحة نارية، على قرى فلسطينية بمحيط محافظة نابلس، وفق مصادر فلسطينية وشهود عيان.

وقال دغلس في تصريح سابق للأناضول، إن هجمات المستوطنين "تركزت في عدة قرى تتبع المحافظة، وشملت نحو 40 منزلاً في قرى برقة وسبسطية ودير شرف شمالي المدينة، وقريوت وقُصرة واللِّبن جنوبي المدينة.

ولم تتوفر إحصائيات من جهات رسمية بعدد الإصابات التي تسبب بها المستوطنون، لكن أبرزها كانت إصابة بكسور ورضوض في الوجه للمسن الفلسطيني وائل مقبل ( 65 عاماً) في قرية قريوت فجر الجمعة وفق ما قالت زوجته للأناضول.

وسجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، وقوع 427 حادث اعتداء للمستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، منذ يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021.