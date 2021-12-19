سياسة
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يضع القواعد ويخرقها؟ الجارديان تنشر صورة لجونسون في تجمع خلال إغلاق كورونا
ظهر رئيس وزراء بريطانيا رفقة أكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننج ستريت، في صورة التُقطت في مايو/أيار 2020 أثناء إغلاق بسبب كورونا.
يضع القواعد ويخرقها؟ الجارديان تنشر صورة لجونسون في تجمع خلال إغلاق كورونا
الجارديان نشرت صور بوريس جونسون وآخرين خلال تجمع أثناء إغلاق بسبب كورونا
19 ديسمبر 2021

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، الأحد، صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننج ستريت، قائلة إنها التُقطت في مايو/أيار 2020 أثناء إغلاق بسبب كورونا.

ورداً على ذلك، قال مكتبه إنه كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم.

وذكر تقرير الجارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو/أيار 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننج ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ.

وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

ورداً على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننج ستريت "اجتماعات العمل غالباً ما تُعقد في حديقة داوننج ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننج ستريت".

وأضاف "داوننج ستريت هو منزل رئيس الوزراء وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضاً بشكل مشروع".

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينج ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

وفي ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمراً صحفياً حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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