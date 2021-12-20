أعلنت دولة الإمارات يوم الأحد إلغاء الرقابة على الأفلام المعروضة في دور السينما، في أحدث محاولات البلاد لتسويق نفسها مركزاً ليبرالياً جاذباً للأجانب.

وبدلاً من حذف المشاهد غير المناسبة التي يمكن أن تتعارض مع القيم الإسلامية، سيدرج مكتب تنظيم الإعلام الإماراتي فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للمشاهدين.

وقال المكتب في تغريدة على تويتر: ”ستُعرض الأفلام في دور السينما كما هي بنسختها الدولية”.

ولطالما حذفت الرقابة في دولة الإمارات، كما هو الحال في كل دول الشرق الأوسط، مشاهد من النسخ السينمائية التي تعرض مشاهد العري والمثلية الجنسية والجنس ومحتويات أخرى تصنف بأنها غير ملائمة -مما يؤدي في بعض الأحيان إلى فجوات في الحبكة الدرامية.

ويفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات بنسبة تقارب تسعة إلى واحد. واعتبر التنوع الثقافي والديني في الدولة المعتمدة على السياحة في بعض الأحيان متعارضاً مع قوانينها وتقاليدها الإسلامية المحافظة.

لكن هذا الوضع يشهد تغييراً مع ترويج الإمارات لبيئة اجتماعية أكثر تحرراً لجذب الشركات الدولية. إذ عدلت الحكومة قانونها القائم على الشريعة الإسلامية. وبدءا من العام المقبل ستغير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد لتتماشى مع الشركات والأسواق الغربية.