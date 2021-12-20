قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين إن تايوان ابن "ضال" سيعود إلى البيت في نهاية المطاف وليس قطعة شطرنج يمكن اللعب بها، مؤكداً إصرار بكين على إخضاع الجزيرة لسيطرتها.

تزعم الصين أن تايوان -ذات الحكم الديمقراطي- تعد من أراضيها، وكثفت في العامين الماضيين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة، وهو ما يثير غضب تايوان وقلقاً عميقاً في واشنطن.

ولدى إلقائه كلمة في بكين قال وانغ يي إن سبب التوتر الحالي هو محاولات حكومة تايوان "الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال"، وإن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول "استخدام تايوان للسيطرة على الصين".

وقال وانغ وهو رئيس سابق لمكتب شؤون تايوان في الصين: "هذه التصرفات المنحرفة هي التي غيرت الوضع وقوضت السلام في مضيق تايوان، منتهكة ما أجمع عليه المجتمع الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال إنه رداً على ذلك اتخذت الصين "إجراءات مضادة قوية" كي "تصدم غطرسة" أولئك الذين يسعون للاستقلال الرسمي لتايوان.

وقال: "من الواجب إعادة توحيد الصين، وستتوحد".

وتغضب الصين بشكل خاص من دعم تايوان من قبل الولايات المتحدة، فهي أكبر داعم دولي ومُورِّد للأسلحة إلى الجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

ونددت حكومة تايوان مراراً بالضغط الصيني، قائلة إن شعب تايوان فقط هو من له الحق في تقرير مستقبله وإنه لن يستسلم للتهديدات.