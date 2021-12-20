سياسة
2 دقيقة قراءة
القبض على قردين من المتورطين في مجزرة الكلاب بالهند.. ما مصيرهما؟
أعلنت شرطة الغابات في مدينة بيد بمقاطعة ماهاراشترا الهندية القبض على قردين من قرود اللانغور المتورطين في قتل أكثر من 250 جرواً، فيما يعتقد أنه "عملية انتقامية"، ما مصيرهما؟
القبض على قردين من المتورطين في مجزرة الكلاب بالهند.. ما مصيرهما؟
اضطر القرويون إلى الاتصال بقسم الغابات بعد أن هاجمت القردة الهائجة بعض الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ما تسبب في حالة من الذعر / NEWS
20 ديسمبر 2021

تمكنت شرطة الغابات الهندية مساء الأحد من القبض على قردين من عصابة القرود المتورطة في قتل أكثر من 250 جرواً من الكلاب، فيما يعتقد أنه جزء من "عملية انتقامية"، بعد قتل الجراء لقرد رضيع، وفق وكالة أنباء ANI الهندية.

وقال مسؤول شرطة الغابات في مدينة "بيد" بمقاطعة ماهاراشترا، ساشين كاند: "تمكن فريق إدارة غابات ناجبور من القبض على قردين متورطين في قتل العديد من الجراء"، وفق حديثه لوكالة الأنباء الهندية.

وحول مصير القردين أوضح الضابط الهندي أنه سيجري إطلاق سراحهم في غابة بعيدة عن المقاطعة التي تشهد "عملية الانتقام".

من جانبهم أوضح القرويون أنه على مدار الشهور الثلاثة الماضية شوهد أكثر من مرة قرود اللانغور يتجولون في القرية، وكلما شاهدوا جرواً أمسكوه وذهبوا به إلى مكان مرتفع مثل بناية أو شجرة عالية وألقوه من شاهق، ما أدى إلى مقتل نحو 250 جرواً حتى الآن.

واضطر القرويون إلى الاتصال بقسم الغابات بعد أن هاجمت القردة الهائجة بعض الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ما تسبب في حالة من الذعر، وفق وكالة الأنباء الهندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us