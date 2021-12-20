تمكنت شرطة الغابات الهندية مساء الأحد من القبض على قردين من عصابة القرود المتورطة في قتل أكثر من 250 جرواً من الكلاب، فيما يعتقد أنه جزء من "عملية انتقامية"، بعد قتل الجراء لقرد رضيع، وفق وكالة أنباء ANI الهندية.

وقال مسؤول شرطة الغابات في مدينة "بيد" بمقاطعة ماهاراشترا، ساشين كاند: "تمكن فريق إدارة غابات ناجبور من القبض على قردين متورطين في قتل العديد من الجراء"، وفق حديثه لوكالة الأنباء الهندية.

وحول مصير القردين أوضح الضابط الهندي أنه سيجري إطلاق سراحهم في غابة بعيدة عن المقاطعة التي تشهد "عملية الانتقام".

من جانبهم أوضح القرويون أنه على مدار الشهور الثلاثة الماضية شوهد أكثر من مرة قرود اللانغور يتجولون في القرية، وكلما شاهدوا جرواً أمسكوه وذهبوا به إلى مكان مرتفع مثل بناية أو شجرة عالية وألقوه من شاهق، ما أدى إلى مقتل نحو 250 جرواً حتى الآن.

واضطر القرويون إلى الاتصال بقسم الغابات بعد أن هاجمت القردة الهائجة بعض الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ما تسبب في حالة من الذعر، وفق وكالة الأنباء الهندية.