تجددت مساء الأحد اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وعشرات الشبان المحتجين في محافظة القصرين غربي البلاد.

وعمدت مجموعة من الشبان بالمحافظة إلى إحراق إطارات مطاطية ورشق السيارات الأمنية بالحجارة، وردت الوحدات الأمنية عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسل الأناضول.

وأضاف المراسل أن قوات الأمن تواصل مطاردة المحتجين في شوارع المحافظة.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة عدة تحركات احتجاجية في أغلب المحافظات على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل في التنمية والتشغيل بالأساس.

وقبل أيام أجرت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات، تحركات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية احتجاجاً ورفضاً لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.

وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو/تموز 2020 على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.

وفي 16 أغسطس/آب من العام ذاته وقَّع سعيّد القانون وأمر بنشره في الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للبلاد ليصبح قانوناً من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.

ومنذ أيام صرح سعيّد بأن "القانون وُضع أداةً للحكم لاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيراً إلى أنه "لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه".