سياسة
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يبلغ 35 عاماً.. ترحيب دولي بفوز اليساري غابريل بوريك برئاسة تشيلي
هنأ الاتحاد الأوروبي والكثير من قادة أمريكا اللاتينية الأحد المرشح اليساري الشاب غابريال بوريك (35 عاماً) بالفوز على منافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي.
يبلغ 35 عاماً.. ترحيب دولي بفوز اليساري غابريل بوريك برئاسة تشيلي
تلقى بوريك (35 عاماً) التهنئة من الاتحاد الأوروبي وكثير من الشخصيات اليسارية في أمريكا اللاتينية / Reuters
20 ديسمبر 2021

رحب الاتحاد الأوروبي والكثير من قادة أمريكا اللاتينية الأحد بفوز المرشح اليساري الشاب غابريال بوريك على منافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "الاتحاد الأوروبي يهنئ غابريال بوريك بانتخابه رئيساً جديداً لتشيلي. نأمل أن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع الحكومة المستقبلية لتشيلي. نحن شركاء ومعاً نحن أقوى".

كما تلقى بوريك (35 عاماً) التهنئة من جانب كثير من الشخصيات اليسارية في أمريكا اللاتينية الذين رحبوا بفوز الائتلاف التقدمي أبريبو ديغنيداد الذي يضم الحزب الشيوعي.

وحصل بوريك على 55.86% من الأصوات متقدما بـ11 نقطة على منافسه كاست الذي لم يُخفِ حنينه إلى ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).

وهنأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عبر تويتر الرئيس التشيلي المنتخب على "انتصاره الشعبي التاريخي" وأكد مجدداً رغبته في تطوير العلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة التي ستحل مكان حكومة الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط سيباستيان بينيرا.

"انتصار تاريخي"

وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"شعب (الرئيس الاشتراكي السابق) سلفادور أليندي و(المغني والناشط الاشتراكي الذي اغتيل على يد ديكتاتورية أوغوستو بينوشيه) فيكتور جارا، لانتصاره المدوي على الفاشية".

من جهتهما أشاد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روساريو موريو في بيان "بانتصار (بوريك) التاريخي الذي حققه مع الشعب التشيلي الشجاع" الذي استلهم من "الإرث الدائم لرئيس الكرامة سلفادور أليندي" الذي أطاحه الجنرال بينوشيه في 11 سبتمبر/أيلول 1973 وانتحر في اليوم نفسه.

بدوره طلب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليساري البيروني على تويتر من بوريك "العمل معاً (...) لإنهاء عدم المساواة في أمريكا اللاتينية". ثم هاتفه لمدة 10 دقائق ودعاه إلى الأرجنتين في أول زيارة له إلى الخارج.

وقال رئيس البيرو اليساري بيدرو كاستيلو على تويتر: "الانتصار الذي حققتهُ يمثل انتصار الشعب التشيلي وتشاركه فيه شعوب أمريكا اللاتينية التي تريد العيش في حرية وسلام وعدالة وكرامة!".

أما الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال، يسار) الشخصية المفضلة في استطلاعات الرأي لانتخابات 2022 الرئاسية، فقال إنه "سعيد بهذا الانتصار الجديد لمرشح ديمقراطي وتقدمي في أمريكا اللاتينية".

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر: "خبر رائع من تشيلي!".

كما أشاد بفوز بوريك رؤساء ينتمون إلى اليمين ويمين الوسط في المنطقة، على غرار الكولومبي إيفان دوكي والإكوادوري غييرمو لاسو والأوروغوياني لويس لاكال بو.

الحقوق الإجتماعية

ووعد الرئيس التشيلي الجديد غابريال بوريك الذي انتُخب على أساس برنامج للتحول الاجتماعي والمالي الأحد خلال خطابه الأول بـ"مزيد من الحقوق الاجتماعية"، مع الإبقاء في الوقت نفسه على "المسؤولية المالية".

وقال الرئيس المنتخب البالغ 35 عاماً أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص الذين حضروا للاستماع إليه بعد فوزه الكبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، إنه "سيكون مزيد من الحقوق الاجتماعية" لكن من خلال الحفاظ على "المسؤولية المالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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