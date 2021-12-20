سياسة
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دوي تفجيرات قرب محطة بوشهر النووية في إيران.. ما سببها؟
أعلنت إيران سماع دوي إطلاق نيران مضادة للطائرات حول محطة بوشهر للطاقة النووية فجر الاثنين. فما سببها؟
دوي تفجيرات قرب محطة بوشهر النووية في إيران.. ما سببها؟
مسؤول إيراني قال إن التفجيرات بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي / AFP
20 ديسمبر 2021

قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سُمعت الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي.

وقال المسؤول محمد تقي إيراني للوكالة "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".

واستؤنفت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، وأعادت فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.

ولوقت طويل هدد قادة إسرائيليون بعمل عسكري ضد إيران في حال فشل الدبلوماسية في وقف التطور السريع لبرنامج طهران النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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