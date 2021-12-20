سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | إتمام أكبر صفقة تأجير إبل بالسعودية لـ48 ساعة مقابل 20 مليون ريال
شهدت المملكة العربية السعودية الاثنين إبرام أكبر صفقة في عالم الإبل، إذ أعلن عن صفقة تأجير إبل لـ48 ساعة مقابل 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار)، ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة الصفقة من خلال مقطع فيديو.
شاهد | إتمام أكبر صفقة تأجير إبل بالسعودية لـ48 ساعة مقابل 20 مليون ريال
استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بسبب عمليات التجميل
20 ديسمبر 2021

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية فهد بن فلاح بن حثلين عن صفقة لتأجير إبل مقابل 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لمدة 48 ساعة.

ونشر بن حثلين مقطع فيديو على موقع تويتر يوثق عملية الشراء وأرفقه بتعليق: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس"، وهي الصفقة التي تداولت وسائل إعلام سعودية محلية بأنها "الأكبر بعالم الإبل".

وكان بن حثلين أدلى بتصريحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مجلس الصياهد"، قائلاً إن "مزاينات المناطق قادمة، والأسعار سترتفع"، موجهاً رسالة إلى كل الملاك بأن "كلاً يحافظ على حلاله".

وأضاف: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا إلى الإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة".

وفي وقت سابق استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين مدوا شفاه الإبل وأنوفها، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us