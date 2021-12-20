أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية فهد بن فلاح بن حثلين عن صفقة لتأجير إبل مقابل 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لمدة 48 ساعة.

ونشر بن حثلين مقطع فيديو على موقع تويتر يوثق عملية الشراء وأرفقه بتعليق: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس"، وهي الصفقة التي تداولت وسائل إعلام سعودية محلية بأنها "الأكبر بعالم الإبل".

وكان بن حثلين أدلى بتصريحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مجلس الصياهد"، قائلاً إن "مزاينات المناطق قادمة، والأسعار سترتفع"، موجهاً رسالة إلى كل الملاك بأن "كلاً يحافظ على حلاله".

وأضاف: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا إلى الإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة".

وفي وقت سابق استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين مدوا شفاه الإبل وأنوفها، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها.