سياسة
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إعلام عبري: رئيس الموساد السابق كشف  عن علاقة جهازه مع طبيب زعيم عربي
قالت القناة 13 العبرية إن رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين بدأ أواخر 2018 علاقة غرامية مع مضيفة طيران إسرائيلية، وكشف لها أسراراً خطيرة تتعلق بعمله.
إعلام عبري: رئيس الموساد السابق كشف  عن علاقة جهازه مع طبيب زعيم عربي
كوهين قال إنه لم يكشف أي أسرار أمنية أو أي معلومات لم يكن من المفترض أن يفشيها / Reuters
20 ديسمبر 2021

قالت قناة عبرية الأحد إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) السابق يوسي كوهين كشف لامرأة كان مرتبطاً بها "غرامياً"، عن علاقة جهازه مع طبيب زعيم عربي معروف.

وذكرت القناة في مقاطع من برنامج سيبث كاملاً غداً الثلاثاء، أن "كوهين بدأ في أواخر 2018، علاقة غرامية مع مضيفة طيران إسرائيلية".

وأضافت أن "كوهين تفاخر أمام المضيفة وزوجها بنشاطات سرية لجهاز الموساد حول العالم".

ونقلت القناة عن غاي شيكر زوج المضيفة وهو شخصية معروفة في أسواق المال الإسرائيلية إن كوهين "روى الكثير من القصص، بما في ذلك عن الموساد".

وأضاف شيكر: "إنه ثرثار، بدأ يخبرني أن الموساد كان على علاقة مع طبيب لزعيم عربي معروف (دون ذكر اسمه)"، كما أفاد بأن كوهين سرد للزوجين تفاصيل عن أسلوب إدارته لجهاز "الموساد".

وتابع: "قال لي: عندما جرى تعييني رئيساً للموساد (..) في غضون 10 أيام، فصلت 6 من كبار المسؤولين لأنهم لم يكونوا مخلصين للنظام. لم يكونوا جيدين. ظنوا أنني أفضل صديق لهم عندما كنا متساوين. في اللحظة التي جرى تعييني فيها طردتهم من دون رحمة".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه "رداً على التقرير قال كوهين إنه لم يكشف أي أسرار أمنية أو أي معلومات لم يكن من المفترض أن يفشيها".

ومن جهة ثانية قال شيكر إن كوهين كان يرسل رسائل إلى زوجته يسميها فيها "أميرتي" و"جميلتي".

وأضاف موجهاً حديثه إلى كوهين: "أنت تحب زوجتي وهي تحبك، أنت تدمر عائلة الآن".

وسبق أن كشفت القناة "13" في يونيو/حزيران الماضي عن شبهات لعلاقة غرامية بين كوهين ومضيفة طيران، وأن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت ينظر في شكوى بهذا الشأن جرى تقديمها لوزارة العدل.

وفي حينه قال كوهين للقناة نفسها: "لا توجد مضيفة طيران، ولا توجد علاقة وثيقة، ولم يتصل بي المستشار القانوني للحكومة".

وانتهت فترة كوهين رئيساً للموساد في يونيو/حزيران الماضي، ثم خلفه ديفيد بارنياع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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