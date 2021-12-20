سياسة
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مقتل مغني راب أمريكي شهير طعناً بكواليس مهرجان موسيقي
توفي مغني الراب الأمريكي "دراكيو ذي رولر" الأحد بعد تعرضه للطعن في كواليس مهرجان Once Upon a Time in LA الموسيقي متأثراً بجراحه. فيما أنهت شركة "لايف نيشن" المشاركة في تنظيم المهرجان، الحدث الذي تستضيفة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
مقتل مغني راب أمريكي شهير طعناً بكواليس مهرجان موسيقي
كان مقرراً أن يحيي الفنان البالغ 28 عاماً حفلة مع نجوم الهيب هوب سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنتاً / AFP
20 ديسمبر 2021

توفي مغني الراب الأمريكي "دراكيو ذا رولر" الأحد بعد تعرضه للطعن في كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجلوس، على ما أفاد وكيل أعماله سكوت جوسن.

وكان مقرراً أن يحيي الفنان البالغ 28 عاماً، واسمه الحقيقي داريل كالدويل، في نهاية الأسبوع الفائت حفلة في إطار مهرجان Once Upon a Time in LA، مع نجوم الهيب هوب سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنتاً.

وجرى الإبلاغ عن الحادثة التي أودت بحياة مغني الراب عند الساعة 20:40 من مساء السبت، على ما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلاً عن مسؤول في هيئة الإسعاف بالمدينة.

ونُقل شخص لم تُكشف هويته في بادئ الأمر إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق كُشف عن هوية المصاب وهو داريل كالدويل الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأنهت "لايف نيشن" Live Nation المشاركة في تنظيم المهرجان الحدث بعيد الإعلان عن الحادثة. وقالت الشركة المتعهدة للحفلات في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية: "حصل شجار في الكواليس"، و"احتراماً للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرر عدم المضي" في إقامة الحفلات المقررة.

وكتب سنوب دوغ عبر تويتر أنه كان موجوداً في الحجرة المخصصة لنجوم الحفلة لدى تبليغه بنبأ الحادثة، وقرر ترك المكان على الفور.

وقال: "أنا حزين لما حصل الليلة الماضية خلال مهرجان Once Upon a Time in LA"، متوجهاً "بالتعازي إلى عائلة دراكيو ذا رولر ومحبيه".

وبدأ كالدويل مسيرته في موسيقى الراب سنة 2015، وحازت أغنيات عدة أطلقها إعجاب النقاد.

وأوقف المغني سنة 2017 لحيازته أسلحة، وفي 2018 بتهمة الضلوع في جريمة قتل أودت بحياة شاب في سن 24 عاماً. وهو أمضى سنوات في السجن على خلفية هذه التهمة.

وجرت تبرئته سنة 2019، لكنه اتُّهم بالمشاركة في تشكيل عصابات إجرامية. وقد وافق على اتفاق مع القضاء وأطلق سراحه عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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