سياسة
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من عائلة واحدة.. وفاة 4 باكستانيين بحريق نشب في خيمتهم بالأردن
لقي أربعة باكستانيين من عائلة واحدة بحريق نشب في خيمتهم بمحافظة البلقاء شمال غربي الأردن. ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن، بمجال الزراعة ويعيش أغلبهم في خيام بالقرب من المزارع التي يعملون فيها.
من عائلة واحدة.. وفاة 4 باكستانيين بحريق نشب في خيمتهم بالأردن
آلاف الباكستانيين يعملون بالزراعة في الأردن ويعيش أغلبهم في خيام قرب المزارع - أرشيفية / Getty Images
20 ديسمبر 2021

قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما بحريق نشب في خيمتهم بمحافظة البلقاء في شمال غرب الأردن الاثنين حسبما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال مصدر من مديرية الأمن العام في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء (30 كلم غرب عمان) تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا".

وأوضح أن "الحريق أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وأضاف أن "فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وفُتح تحقيق بأسباب الحريق".

وقال مصدر أمني رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المتوفين هم من الجنسية الباكستانية".

يعمل آلاف الباكستانيين في الأردن بالزراعة ويعيش أغلبهم في خيام أقيمت قرب المزارع التي يعملون بها.

ولم يعرف بعد مصدر الحريق ولكن عادة ما تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حدوث مثل هذه الحرائق خصوصاً أن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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