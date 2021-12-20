قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما بحريق نشب في خيمتهم بمحافظة البلقاء في شمال غرب الأردن الاثنين حسبما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال مصدر من مديرية الأمن العام في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء (30 كلم غرب عمان) تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا".

وأوضح أن "الحريق أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وأضاف أن "فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وفُتح تحقيق بأسباب الحريق".

وقال مصدر أمني رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المتوفين هم من الجنسية الباكستانية".

يعمل آلاف الباكستانيين في الأردن بالزراعة ويعيش أغلبهم في خيام أقيمت قرب المزارع التي يعملون بها.

ولم يعرف بعد مصدر الحريق ولكن عادة ما تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حدوث مثل هذه الحرائق خصوصاً أن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.