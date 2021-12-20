سياسة
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تسببوا بغرق 27 مهاجراً.. جمعية تتقدم بشكوى ضد مسؤولين فرنسيين وبريطانيين
رفعت جمعية يوتوبيا 56 الفرنسية لمساعدة المهاجرين الاثنين شكوى ضد مدير البحرية الفرنسية بقناة المانش واثنين من مسؤولي الإنقاذ الفرنسيين والبريطانيين بعد حادثة غرق أودت بحياة 27 مهاجراً بنوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إنهم لم يستجيبوا لنداءات المساعدة.
تسببوا بغرق 27 مهاجراً.. جمعية تتقدم بشكوى ضد مسؤولين فرنسيين وبريطانيين
الجمعية قالت إن أقارب المتوفين وشهادات الناجين أكدت إرسال نداءات استغاثة إلى خدمات الإنقاذ الفرنسية والإنجليزية / AFP
20 ديسمبر 2021

أعلنت جمعية "يوتوبيا 56" الفرنسية لمساعدة المهاجرين الاثنين أنها تقدمت بشكوى ضد مدير البحرية الفرنسية في قناة المانش واثنين من مسؤولي الإنقاذ الفرنسيين والبريطانيين بعد حادثة الغرق التي أودت بحياة 27 مهاجراً في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورُفِعت شكوى "القتل غير العمد" و"عدم تقديم المساعدة" التي كشفت عنها صحيفة لوموند الجمعة لدى المدعي العام في باريس.

والدعوى تستهدف المسؤول عن الإدارة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال فيليب دوتريو ومدير عمليات مركز المراقبة والإنقاذ الإقليمي مارك بونافوس ومديرة الإنقاذ البحري الإنكليزي كلير هيغز.

وأوضحت الجمعية في بيان أنه "وفقاً لشهادات الناجين وأقارب المتوفين وللأشخاص الذين تمكنوا من العبور في نفس اليوم جرى الإبلاغ عن مكالمات استغاثة إلى خدمات الإنقاذ الفرنسية والإنجليزية، قبل اكتشاف الجثث من قبل قارب صيد"، مستنكرة "عدم تقديم أي مساعدة فورية لهم".

وقضى 27 مهاجراً على الأقل، معظمهم من الأكراد العراقيين، بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. وجرى إنقاذ رجلين فقط هما عراقي وسوداني، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وتأمل "يوتوبيا 56" أن "يسلط هذا الإجراء الضوء على ظروف غرق هذه السفينة"، معربة عن أسفها لأن التحقيق الذي فتح في فرنسا يبدو أنه "يركز بشكل أساسي على دور المهربين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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