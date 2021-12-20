أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده اتخذت خطوات لبناء الثقة ضمن إطار العلاقات التركية-الأرمينية، بهدف استقرار المنطقة.

وقال جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله في العاصمة التركية أنقرة: "عينَّا ممثلينا الخاصين بشكل متبادل من أجل بدء محادثات مباشرة، وسيجتمع ممثلونا الخاصون في أقرب وقت ممكن".

وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أن الدورة الاستثنائية الـ17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في باكستان لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان كانت مثمرة للغاية.

وأشار إلى اتخاذ قرار بإنشاء صندوق إغاثي إنساني ضمن بنية بنك التنمية الإسلامي، مؤكداً أن الصندوق سيقدم إسهامات ضمن نطاق إمكانيات كل دولة.

ولفت إلى أنهم بحثوا خلال اجتماع أمس ما يجب فعله لمنع انهيار الدولة الأفغانية.

وعلى صعيد متصل كشف جاوش أوغلو أن خبراء من بلاده معنيين بتشغيل مطار كابل الدولي سيتوجهون مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع: "فكما تعلمون وقَّعت شركة تركية وأخرى قطرية مذكرة تفاهم للتشغيل المشترك ليس فقط في كابل وإنما في 5 مطارات داخل أفغانستان، وسنقدم مقترحات مشتركة للحكومة الأفغانية المؤقتة".

وأوضح أن الخبراء الأتراك سيتوجهون إلى الدوحة الليلة ثم إلى كابل الأربعاء.

ولفت إلى أنهم سيبحثون مسألة تشغيل المطارات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة، وفي حال كانت الظروف مناسبة سيمضون في الأمر مع قطر، مؤكداً أن كل شيء سيتضح خلال الأيام المقبلة.