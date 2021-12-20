ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين، أن شاحنةً اصطدمت بقافلة عسكرية أمريكية في ولاية بافاريا (جنوب)، مما أوقع إصابات متعددة بين الجنود.

وأفادت معلومات حصلت عليها الوكالة من شرطة منطقة أوبربفالز، بأن شاحنة اصطدمت بمركبات عسكرية أمريكية كانت تقف على الشريط الجانبي للطريق السريع "A3" القريب من بلدة بارسبرغ.

وأضافت أن حادثة الاصطدام أدت إلى اشتعال النيران في المركبات، مما تسبب في إصابة جنود من الجيش الأمريكي (بلا تفاصيل).

كما أشارت إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

وأوضحت أن السلطات أغلقت الطريق السريع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين بعد الحادثة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن القافلة العسكرية الأمريكية تتكون من 3 سيارات.