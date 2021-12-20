سياسة
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إصابة جنود أمريكيين في اصطدام شاحنة بقافلتهم العسكرية جنوبي ألمانيا
أُصيبَ عدد من الجنود جراء اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية أمريكية، بولاية بافاريا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، وأشارت إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.
إصابة جنود أمريكيين في اصطدام شاحنة بقافلتهم العسكرية جنوبي ألمانيا
إصابة جنود أمريكيين في حادثة اصطدام قافلتهم العسكرية بشاحنة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا
20 ديسمبر 2021

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين، أن شاحنةً اصطدمت بقافلة عسكرية أمريكية في ولاية بافاريا (جنوب)، مما أوقع إصابات متعددة بين الجنود.

وأفادت معلومات حصلت عليها الوكالة من شرطة منطقة أوبربفالز، بأن شاحنة اصطدمت بمركبات عسكرية أمريكية كانت تقف على الشريط الجانبي للطريق السريع "A3" القريب من بلدة بارسبرغ.

وأضافت أن حادثة الاصطدام أدت إلى اشتعال النيران في المركبات، مما تسبب في إصابة جنود من الجيش الأمريكي (بلا تفاصيل).

كما أشارت إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

وأوضحت أن السلطات أغلقت الطريق السريع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين بعد الحادثة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن القافلة العسكرية الأمريكية تتكون من 3 سيارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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