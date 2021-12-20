سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل لعبت دوراً في تصفية الجنرال قاسم سليماني
كشف الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية عن دور الموساد في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.
إعلام عبري: إسرائيل لعبت دوراً في تصفية الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني / trt farsi
20 ديسمبر 2021

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن مسؤلاً إسرائيلياً أشار إلى أن الاستخبارات الاسرائيلية لعبت دوراً في تصفية الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني.

جاء ذلك في سياق مقابلة وداعية أجرتها مجلة مركز التراث الاستخباراتي "مابات مالام" مع الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في جيش الدفاع الميجور جنرال تامير هايمان.

وأشار هايمان إلى أن فترة تولّيه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضح هايمان أن الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية إلى إيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمّت بنجاح باهر.

وسُمع الليلة الفائتة دوي انفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران، وقال نائب المحافظ إن السبب مناورات هدفها تعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي.

كذلك حذرت طهران من أنها ستقصف الدول التي ستسمح بعبور قاذفات إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية.

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء غلام علي رشيد، إنه "في حال نُفّذ هجوم على هذه المنشآت، فإن إيران لن تتردد في توجيه ضربة شديدة إلى جميع المراكز والقواعد والمناطق التي قد تُستخدم لعبور الطائرات الحربية الإسرائيلية".

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني أنه سيُهاجَم أيضاً مكان انطلاق هذه الطائرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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